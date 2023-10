Morto Alvaro Prieto calciatore del Cordoba, il cadavere del 18enne era tra i vagoni di un treno in Spagna

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il giovane calciatore spagnolo Alvaro Prieto è stato trovato senza vita nella stazione di Santa Justa, a Siviglia. Il corpo del 18enne tesserato con il Cordoba CF è stato trovato tra due vagoni di un treno, dopo giorni di ricerche dalla sua scomparsa nella zona della stesso scalo ferroviario andaluso.

Il ritrovamento

La famiglia di Alvaro Prieto non aveva avuto più sue notizie dalla sera di giovedì 12, quando il 18enne stava rientrando da Siviglia a Cordova dopo una serata in discoteca.

Il corpo del giocatore militante nella squadra della Primera Divisiòn RFEF, equivalente alla Serie C italiana, sarebbe stato scoperto per caso attraverso l’analisi di un filmato della Rtve, la tv nazionale spagnola, nel quale si intravedeva nello spazio tra due vagoni di un treno in sosta la presenza di un paio di gambe, con indosso dei pantaloni beige, dello stesso colore di quelli indossati da Prieto la sera della sparizione. Il corpo del 18enne era sui carrelli di aggancio tra due vagoni in una zona passata al setaccio dalla polizia con cani e droni.

Come resto noto da Renfe, la rete ferroviaria spagnola, il treno era fermo in stazione dal 24 agosto e nella mattinata di lunedì 16 ottobre stava compiendo delle manovre interne senza passeggeri a bordo.

La vicenda

Nella serata di giovedì 12 ottobre Alvaro Prieto aveva passato la serata in una discoteca di Siviglia con un amico e stava cercando di rientrare nella vicina Cordova in treno.

Il 18enne aveva però il telefono scarico e non ha potuto mostrare il biglietto dell’Alta velocità ai controllori, che per questo motivo non gli avevano permesso stato di salire sul convoglio delle 7.35.

Alvaro avrebbe cercato di salire sul treno successivo, ma è stato scoperto, fermato e allontanato dalla stazione. Il giovane calciatore avrebbe fatto un terzo tentativo provando a rientrare nello scalo Siviglia attraverso una pericolosa galleria prima, di essere bloccato dagli addetti al catering di un altro treno.

Il lutto

In lutto il calcio spagnolo e in particolare la società nella quale giocava il 18enne, che alla notizia del ritrovamento del corpo del giocatore ha diffuso sui social un comunicato.

“Dal Córdoba CF siamo spiacenti di comunicare che il nostro giovane giocatore Álvaro Prieto è stato trovato morto – scrive la squadra andalusa – Per espressa volontà della famiglia, l’entità di Córdoba si limiterà ad una dichiarazione istituzionale. Da parte del club apprezziamo la comprensione in questi momenti difficili e le espressioni di solidarietà e affetto ricevute. Riposa in pace, Alvaro“.

Per capire cosa abbia provocato la morte del giovane calciatore spagnolo si attendono i risultato dell'autopsia.