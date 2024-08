Morto alpinista sulle Pyramides Calcaires del Monte Bianco. Parla l'amico: caduta di centinaia di metri

Altra tragedia ad alta quota. Nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto un alpinista 41enne è morto sulle Pyramides Calcaires, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nell’alta Val Veny.

Monte Bianco, Pyramides Calcaires: morto alpinista

L’uomo si stava riparando da una grandinata. L’incidente mortale si è verificato poco sotto la cima, a circa 2.500 metri di quota.

L’alpinista è caduto per circa 150 metri e non c’è stato nulla da fare. Il 41enne stava percorrendo la via alpinistica lungo la cresta che conduce alla cima, a 2.689 metri di quota. Tale via è classificata come “poco-difficile”.

Fonte foto: ANSA

Assieme all’alpinista deceduto c’era un amico che, come riferito dal Corriere della Sera, ha spiegato la dinamica dell’incidente fatale.

La testimonianza dell’amico che ha chiamato i soccorsi

I due, secondo la testimonianza, dopo aver raggiunto la vetta stavano avanzando in discesa. A un certo punto si sono dovuti riparare dall’arrivo di un temporale che ha anche provocato una grandinata.

Gli alpinisti hanno scelto di fare una sosta e si sono accovacciati per trovare riparo. In quel momento non erano legati ed è avvenuta la tragedia.

Il sopravvissuto ha narrato che si è sentito sfiorare da dietro e non ha più visto l’amico. Si è così reso conto che era precipitato.

Il superstite è quindi andato in cerca del 41enne ed ha avvistato il suo zaino, poi ha contattato i soccorsi. Sul posto, in elicottero, è arrivato il personale del Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che si occupa degli accertamenti.

La versione del Soccorso alpino

I due, ha reso noto il Soccorso alpino valdostano intervenuto sul posto, stavano marciando in discesa lungo una via errata e sotto temporale.

Per cause da chiarire, il 41enne è precipitato per centinaia di metri. L’altro ha fatto scattare l’allarme ed è stato trasportato a Courmayeur a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, incaricato delle procedure di riconoscimento e della ricostruzione della vicenda.

Pochi giorni fa si è verificata un’altra tragedia ad alta quota. Due alpinisti austriaci sono morti dopo essere precipitati dallo Spigolo Comici, in Friuli-Venezia Giulia.