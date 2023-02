Morto Alessandro Lo Cascio, storico agente dei vip: lavorò con Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà

È morto a soli 52 anni Alessandro Lo Cascio, agente di molti fra i volti più noti dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni a stroncarlo sarebbe stato un attacco di cuore. Alessandro Lo Cascio lascia la moglie Cristina e i figli Giorgio e Lorenzo. I funerali si svolgeranno lunedì 6 gennaio nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Morto Alessandro Lo Cascio, agente dei vip

Lo Cascio era un volto noto dello showbiz, era socio dell’agenzia ‘Lo Cascio e Gargiulo Management’ e negli anni aveva consolidato sodalizi professionali con volti noti e amati.

Nella sua scuderia, fra molti altri, anche Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Milena Miconi, Manila Nazzaro, Angela Melillo, Eva Grimaldi, Rossella Brescia e Sandra Milo.

Il cordoglio di Sandra Milo

Proprio da Sandra Milo è arrivato, via Instagram, uno dei messaggi di cordoglio più sentiti:

“Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio: @alelocascio1. Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano”.

“Oggi – prosegue Sandra Milo – con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri“.

“Ma di lui mi resterà l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi”.

“Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro”, conclude Sandra Milo. “Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina @bibu.morea e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finchè il buon Dio non mi chiamerà a sé”.

Vip in ricordo di Alessandro Lo Cascio

Appresa la notizia della morte del suo manager e amico Alessandro Lo Cascio, la concorrente del Grande Fratello Vip Milena Miconi ha annunciato di voler lasciare la trasmissione: “Come faccio a stare qua dentro? Non me la sento…”, ha detto in confessionale.

“Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile – scrive su Facebook Maria Grazia Cucinotta – le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani. Ciao Ale amico mio del cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier: “Alessandro eri gentile ..buono…generoso…troppi dolori per te !!! ti volevo tanto bene. R.I.P”

Anche Eva Grimaldi affida ai social il suo dolore: “Ancora non ci credo… sono a pezzi. Sei andato via silenzioso, proprio com’eri nella vita di tutti i giorni… Mi mancherai Amico mio… ti mando un bacio con il vento e so che lo sentirai”.

Le fa eco la sua compagna, Imma Battaglia: “Alessandro lo Cascio ci ha lasciato improvvisamente se n’è andato in silenzio, in punta di piedi, così come era nella vita, sembrava dormisse e invece è volato via per sempre”.

“Alessandro – prosegue Imma Battaglia – era un uomo dolce, gentile, attento, generoso, mai banale; mi porterò le nostre serate nel cuore come un ricordo indelebile; adesso vola in alto libero dalla sofferenza di questi ultimi periodi; guardaci e proteggici dall’alto dei cieli! Buon viaggio, grande amico!”

“Noi saremo al fianco di Cristina, Giorgio e Lorenzo la tua meravigliosa famiglia! Ti accolgano le tue grandi amiche #raffaellacarra e #ginalollobrigida”, conclude Battaglia.

Stefania Orlando: “Alessandro era sensibile, dolce, attento, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme. Che dolore mi ha dato la notizia della sua scomparsa”.