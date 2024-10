Morto Alberto Perino, leader del movimento No Tav della Val di Susa: l'attivismo e il rapporto con il M5S

È morto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, all’età di 78 anni, Alberto Perino, volto storico del movimento No Tav della Val di Susa. Era malato da tempo.

Morto Alberto Perino, leader storico dei No Tav

Perino ha rappresentato il movimento No Tav sin dalle sue origini negli anni ‘90. Ex impiegato di banca e sindacalista, si è dedicato con tenacia alla causa ambientalista e al contrasto di quella che definiva una “devastazione del territorio“.

Tra le sue battaglie più celebri, la storica resistenza del dicembre 2005 a Venaus, quando migliaia di manifestanti si opposero pacificamente all’occupazione dei terreni destinati al cantiere.

Fonte foto: ANSA

Alberto Perino nel 2020 durante una manifestazione

Nonostante le sue convinzioni non violente, Perino non ha esitato a sostenere forme di disobbedienza civile, invitando i militanti a reagire contro ciò che considerava una criminalizzazione del dissenso.

“Bisogna reagire non accettando le leggi ingiuste, perché, come diceva Gandhi, se una legge è ingiusta deve essere violata“, aveva dichiarato a febbraio scorso, dopo l’ennesima notifica di fogli di via a carico di attivisti No Tav.

Le controversie e il lutto

Il movimento No Tav ha subito manifestato il proprio cordoglio sui canali ufficiali, definendo Perino “un esempio di lotta e di dedizione” e preannunciando iniziative per ricordarlo. “Il suo spirito continuerà a vivere in ogni lotta per la salvaguardia della nostra amata terra“, si legge in una nota del gruppo.

La figura di Perino non è stata immune da controversie. Pur predicando la non violenza, negli anni ha legittimato alcune azioni di sabotaggio nei cantieri, finendo al centro di critiche e minacce.

“Chi oggi tira anche solo una castagna, un petardo, una pietra, lo fa solo per danneggiare noi e fare un regalo a Salvini“, aveva ammonito nel 2019, dimostrando la capacità di tenere unito il movimento anche nei momenti più critici.

Il rapporto con il M5S

Negli ultimi anni, i rapporti con il Movimento 5 Stelle, inizialmente alleato della causa No Tav, si erano incrinati. Dopo l’adesione del M5S al governo e il via libera al progetto, Perino non ha risparmiato critiche, invitando gli eletti No Tav a dissociarsi dal movimento politico pur mantenendo la carica per continuare a opporsi alla Torino-Lione.

I funerali di Perino si terranno in forma privata, ma è già previsto un momento collettivo di ricordo al presidio permanente di San Giuliano, luogo simbolo della resistenza No Tav.