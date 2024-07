Morto al deposito Atac, sciopero trasporti a Roma giovedì 4 luglio: orari della protesta di metro, bus e tram

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sciopero a Roma. Si fermano i dipendenti di Atac dopo che un operaio dell’azienda è morto in un incidente presso un deposito. Gli orari della protesta e le fasce di garanzia di bus, metro e tram in tutta la Capitale per la giornata di giovedì 4 luglio.

Gli orari dello sciopero di Roma per bus, tram e metro

I sindacati hanno indetto uno sciopero dei dipendenti Atac, l’azienda di trasporti della città di Roma, per la giornata di giovedì 4 luglio. La mobilitazione comincerà alle ore 8:30 e terminerà alle 16:30.

Durante questi orari non sarà quindi garantito alcun servizio pubblico di trasporto gestito da Atac all’interno della città. Non sono state esplicitate fasce di garanzia, anche se l’orario dello sciopero esclude i momenti più critici delle ore di punta.

Fonte foto: ANSA Un autobus di Atac

Non saranno garantiti nemmeno i servizi di scale mobili e ascensori all’interno delle stazioni della metropolitana, come quelli delle biglietterie delle stazioni. Aperti invece regolarmente i parcheggi di interscambio.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi dell’Atac

Lo sciopero dei mezzi di trasporto di giovedì 4 luglio è stato indetto in maniera improvvisa a causa di un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì 3 luglio in uno dei depositi dell’azienda di trasporti di Roma Atac.

Un operaio di 63 anni sarebbe caduto all’interno di una delle fosse utilizzate dai meccanici del deposito Atac di Tor Vergata. Le sue condizioni si sono dimostrate subito molto gravi e in giornata ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

I sindacati hanno quindi indetto uno sciopero per protestare contro la morte del collega e per le condizioni di sicurezza in cui lavorano i dipendenti dell’azienda di trasporti pubblici locali della capitale.

Le dichiarazioni dei sindacati sull’incidente

La reazione dei sindacati alla morte dell’operaio dell’Atac nel deposito di Tor Vergata è stata immediata. Le sigle hanno indetto lo sciopero per il giorno successivo, giovedì 4 luglio:

“È la giusta risposta delle lavoratrici e dei lavoratori che incrociarono le braccia dopo che un loro collega è rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio sul lavoro. Negli ultimi 14 giorni, nel Lazio, per la settimana volta una persona che stava lavorando si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte” recita il comunicato con cui i sindacati hanno indetto lo sciopero.

“Non è la prima volta che capita a chi lavora per far funzionare la Capitale, per questo ci aspettiamo una risposta forte anche da parte delle istituzioni affinché ci sia la giusta attenzione sulla salute e la sicurezza” conclude poi il comunicato.