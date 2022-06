Morto Abraham Yehoshua, scrittore israeliano e uomo di pace. Vita e carriera

Abraham Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale, è morto nella mattinata di martedì 14 giugno. Aveva 85 anni. A dare notizia del decesso è stato l’ospedale Ichilov di Tel Aviv.

Morto Abraham Yehoshua: quando ci saranno i funerali

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno nel cimitero Ein Carmel, a sud di Haifa. Lo hanno riferito i media israeliani, aggiornando così una prima informazione risultata imprecisa.

Chi era Abraham Yehoshua, uomo di pace

Abraham Yehoshua è nato a Gerusalemme il 9 dicembre del 1936. È stato uno scrittore, drammaturgo e accademico israeliano. Suo padre, Yaakov Yehoshua, era uno storico, specializzato nella storia di Gerusalemme. Sua madre, Malka Rosilio, era arrivata dal Marocco nel 1932.

Un tema costante nei suoi libri è l’analisi dei rapporti familiari. Un’altra importante tematica ricorrente è la questione del rapporto tra popoli diversi, che hanno religioni e culture differenti.

Per decenni, lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua è stato un fervente paladino di una soluzione negoziata del conflitto tra Israele e i palestinesi, insieme con due altri celebri scrittori israeliani, cioè Amos Oz (deceduto nel dicembre 2018) e David Grossman. Nel corso del tempo i tre autori erano diventati un punto di riferimento costante per la sinistra sionista e il loro parere era stato spesso richiesto, in Israele e all’estero, sugli avvenimenti correnti.

Dopo un matrimonio durato oltre 50 anni, nel 2016 Abraham Yehoshua era rimasto vedovo, cosa che lo aveva molto prostrato. Nelle ultime interviste, rilasciate mentre era già consapevole di essere gravemente ammalato, aveva dichiarato di attendere la morte con serenità, anche se si diceva molto preoccupato per il futuro politico e sociale di Israele. Abraham Yehoshua lascia 3 figli e 7 nipoti.

Fonte foto: ANSA Abraham Yehoshua.

I libri di Abraham Yehoshua

Abraham Yehoshua iniziò a pubblicare opere di narrativa una volta terminato il servizio militare. Il suo primo libro, la raccolta di racconti ‘Mot Hazaken’ (‘La morte del vecchio’), uscì nel 1962.

Come figura di spicco nella “New Wave” degli scrittori israeliani, Yehoshua ha contribuito a spostare l’attenzione sull’individuo e sui rapporti interpersonali piuttosto che sui gruppi e sulle collettività.

Anche in Italia lo scrittore Abraham Yehoshua era molto amato. Diversi i suoi libri tradotti nella nostra lingua. Tra questi ci sono: ‘Il signor Mani’, ‘Viaggio alla fine del millennio’, ‘Elogio della normalità’, L’amante’, ‘Fuoco amico’, ‘Un divorzio tardivo’ e ‘La figlia unica’.