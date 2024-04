Morto a Tricase Porto dopo un tuffo nel mare nel giorno del suo compleanno: aveva appena compiuto 15 anni

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Morto a Tricase Porto, in Puglia, un 15enne originario della Costa d’Avorio. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, mentre il ragazzo era con gli amici per festeggiare il suo compleanno. Non sono chiare le cause della morte, verificatasi dopo un tuffo in mare. Si attende l’autopsia.

Morto a 15 anni dopo un tuffo in mare a Tricase Porto nel giorno del compleanno

Un ragazzo di 15 anni originario della Costa d’Avorio è morto dopo un tuffo in mare a Tricase Porto, frazione di meno di 300 abitanti del comune di Tricase, in provincia di Lecce in Puglia.

Il 15enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, intorno alle 17. Era il giorno del suo compleanno.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tricase Porto (Lecce), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo un tuffo in mare nel giorno del suo compleanno

Il ragazzo era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano (Lecce), ed era andato in località Punta Cannone insieme con operatori e altri ragazzi del centro.

Non chiare le cause del decesso del ragazzo di 15 anni morto a Tricase Porto dopo un tuffo

Non sono chiare le cause del decesso del ragazzo di 15 anni originario della Costa d’Avorio morto ieri a Tricase Porto.

La tragedia sarebbe avvenuta dopo un tuffo in mare dell’adolescente. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno chiesto aiuto e una persona si è tuffata per riportarlo a riva.

I soccorsi immediati del 118 e i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili, e ora la salma è stata trasferita alla camera mortuaria per l’autopsia.

Il post del sindaco di Miggiano per la morte del 15enne a Tricase Porto

Il sindaco di Miggiano ha voluto salutare con un post il 15enne originario della Costa d’Avorio morto ieri a Tricase Porto dopo un tuffo in mare nel giorno del suo compleanno.

“Oggi sarebbe stato per te un meraviglioso compleanno. I tuoi quindici anni baciati dal sole, dal caldo estivo e dal mare”, ha scritto il primo cittadino.

“Poi d’improvviso”, continua il post, “il gelo. La tua morte improvvisa, prematura e ingiusta ha sconvolto e addolorato la nostra comunità, la tua comunità. Ci stringiamo tutti intorno a te”.

Giovedì 11 aprile a Rimini una donna di 37 anni era morta annegata durante un bagno, con un giovane nordafricano che aveva provato a salvarla, inutilmente.