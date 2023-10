Morto a Roma Marco Martinelli: lo storico esponente di Alleanza Nazionale aveva 61 anni, era malato da tempo

Addio a Marco Martinelli, storico esponente della destra italiana ed ex coordinatore di Alleanza Nazionale. L’ex parlamentare è morto a Roma domenica 8 ottobre all’età di 61 anni, a causa di una grave malattia.

Morto lo storico esponente della destra

Martinelli, ricorda l’agenzia Agi, era stato coordinatore nazionale di Alleanza nazionale nel 2005 dopo l’azzeramento dei vertici deciso da Gianfranco Fini.

Eletto alla Camera per tre legislature dal 2006, dopo la fase Pdl aveva aderito a Forza Italia. Era membro del Cda della Fondazione An e vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli.

Il cordoglio di colleghi e amici

“A nome mio e della giunta regionale rivolgo le condoglianze più sentite alla famiglia di Marco Martinelli“, ha scritto in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Conoscevo Marco da tempo, ne apprezzavo le qualità politiche e soprattutto la caratura umana. Abbiamo lavorato insieme in campagna elettorale e parte del nostro successo è merito suo. Con la scomparsa di Marco tutta la comunità politica del centrodestra è più povera”.

Aperta la camera ardente

La camera ardente per Marco Martinelli, ex deputato di Alleanza nazionale scomparso domenica 8 ottobre, sarà aperta domani lunedì 9 ottobre in via della Scrofa, a Roma, presso la Fondazione An, a partire dalle 15.

Fonte foto: ANSA Marco Martinelli in uno scatto del 2010, quando militava nel Pdl

I funerali laici di Martinelli si terranno invece martedì 10 ottobre alle 14 in via della Scrofa, 43 presso la Fondazione An.

“Addio a Marco Martinelli, storico dirigente della destra romana, amico di Altero Matteoli, del quale condivise fino in fondo la scelta del Pdl. Era un uomo coerente e generoso, un vero amico, e un papà straordinario” scrive su X (ex Twitter) Gianfranco Rotondi.

“Partecipiamo al grave lutto per la perdita dell’amico Marco Martinelli, fondatore e promotore della nostra Associazione. In questo triste momento siamo vicini alla famiglia a cui esprimiamo un sentito e profondo cordoglio” scrive sui social l’Associazione Altero Matteoli, della quale Martinelli era co-fondatore e vicepresidente

Martinelli era vicinissimo al già menzionato Altero Matteoli, scomparso in un tragico incidente stradale nel 2017, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nei primi tre governi Berlusconi e Ministro dei trasporti e delle infrastrutture nel quarto, oltre che sindaco di Orbetello dal 2006 al 2011.