Morto a L'Aquila nell'incendio scoppiato a casa sua nel quartiere Torrione: aveva 62 anni, indagini in corso

Fiamme nella notte a L’Aquila, un uomo di 62 anni è morto nell’incendio che è divampato all’interno della sua abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, da quanto emerso l’uomo sarebbe deceduto per intossicazione.

Incendio in un appartamento a L’Aquila

Secondo quanto riporta Ansa, l’incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 aprile all’interno di una casa alla periferia nord dell’Aquila.

Il rogo è divampato, per cause da chiarire, in un appartamento al primo piano di un edificio in piazza Domenico Cifani, nel quartiere del Torrione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le volanti della polizia.

L'incendio in un appartamento nel quartiere del Torrione a L'Aquila

Morto un uomo di 62 anni

A causa dell’incendio è morto un uomo di 62 anni che viveva nell’appartamento andato in fiamme. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono entrati dalla finestra, lo hanno portato fuori e lo hanno affidato al personale del 118.

I sanitari hanno provato a rianimare il 62enne ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe morto intossicato a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sviluppatesi dal rogo.

Le indagini

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e chiarire le cause del rogo.

A provocare l’incendio potrebbe essere stato un cortocircuito, un malfunzionamento di qualche apparecchio.