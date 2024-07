Morto a Brivio vicino Lecco infilzato dal cancello di casa: era caduto dal tetto durante alcuni lavori

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Drammatico incidente a Brivio, in provincia di Lecco. Un uomo di 82 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto della sua casa. Dopo la caduta e un volo di diversi metri è finito infilzato sul cancello sottostante, morendo sul colpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Cade dal tetto della casa a Brivio (Lecco)

Come riporta Il Giorno, il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio, a Brivio, in provincia di Lecco.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è morto cadendo dal tetto della sua abitazione in via Campanile, nella frazione Beverate.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Brivio, in provincia di Lecco

Morto uomo di 82 anni

L’allarme è scattato attorno alle 10:30, quando sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riporta LeccoToday, la vittima è un uomo di 82 anni, Ermanno Galbusera.

Cade dal tetto e finisce infilzato sul cancello

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, al vaglio dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto della sua abitazione, sembra per potare una pianta.

L’anziano è caduto e dopo un volo di diversi metri è piombato sulla cancellata sottostante, finendo infilzato.

La dinamica ha ricordato molto quella di alcuni incidenti sul lavoro.