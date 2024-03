Morto a 86 anni il pittore del “realismo sociale” Ennio Calabria: una vita dalla parte dei lavoratori

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto 86 anni Ennio Calabria, pittore del “realismo sociale” e illustratore che ha prestato sempre profonda attenzione al mondo del lavoro e dei lavoratori, realizzando anche decine di manifesti per associazioni e sindacati. Il cordoglio di Maurizio Landini.

Ennio Calabria, il pittore del “realismo sociale”

Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 7 marzo Ennio Calabria, pittore e illustratore nato a Tripoli che è morto nella mattinata di ieri – venerdì 1 marzo – all’ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Nato a Tripoli, in Libia, il 7 marzo 1937, Calabria ha trascorso la sua vita a Roma, dove nel 1955 ha frequentato la Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti della capitale.

Fin dalla sua prima personale, tenutasi alla galleria “La Feluca” di Roma si svolge nel 1958, Calabria si è fatto notare come uno dei pittori più significativi della sua generazione, con un occhio di riguardo per le tematiche legate sia al territorio sociale che a quello esistenziale.

La nascita de “Il pro e il contro”

Dopo diverse esposizioni, nel 1961, insieme ai pittori Attardi, Farulli, Gianquinto, Guccione e Vespignani, e ai critici Del Guercio, Micacchi e Morosini fonda il gruppo “Il pro e il contro”, che diventerà un punto di riferimento per le nuove ricerche figurative in Italia.

Dopo essere stato invitato alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia nel 1964, è diventato membro del Consiglio Direttivo, rivestendo tale carica dal 1974 al 1978. Nel 1985 alcune sue opere sono state esposte anche alla Gucci’s Gallery di New York.

Artista molto legato al sociale e ai lavoratori, come illustratore ha prodotto oltre novanta manifesti, tra cui quello per l’Orlando Furioso di L. Ronconi e quelli per l’ARCI, per la Lega Cooperative, per l’UISP, per la CGIL, per la CISL, per il PCI e per la Fondazione Basso.

Il cordoglio di Maurizio Landini

“A nome mio e di tutta la nostra grande Organizzazione esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del caro Ennio Calabria”. Con queste parole inizia il comunicato di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil che ha voluto esprime il suo cordoglio per la morte dell’artista Ennio Calabria.

“La nostra comunità si è riconosciuta in tante delle sue opere che scandiscono la storia della Cgil degli ultimi cinquant’anni. Ennio ha descritto attraverso la sua pittura la forza del mondo del lavoro così come le sofferenze di lavoratrici e lavoratori, la voglia di riscatto così come le ferite”, ha poi concluso Landini.

I funerali del pittore e illustratore si svolgeranno la mattina di lunedì 4 marzo, alle ore 11.30, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma.