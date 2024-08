Morto a 71 anni l’ex sindaco di Udine Enzo Barazza, fu il primo a essere eletto direttamente dai cittadini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Cordoglio nel mondo della politica. È morto a 71 anni Enzo Barazza, sindaco di Udine dal 1995 al 1997. L’avvocato con un passato da politico si trovava in Normandia, in vacanza con la moglie, quando è stato colpito da un malore. Si è spento in Francia nella serata di sabato 24 agosto 2024.

Nella serata del 24 agosto, in un ospedale in Francia, è morto l’avvocato tributarista Enzo Barazza. Aveva 71 anni.

Barazza si trovava in Normandia assieme alla moglie, per trascorrere qualche giorno di vacanza, quando è stato colto da un malore.

Prontamente soccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato per alcuni giorni.

Alla notizia risponde con cordoglio la città di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, di cui Barazza è stato prima assessore alla Cultura e in seguito, dal 1995 al 1997, sindaco.

Fu amato sindaco di Udine

Enzo Barazza fu il primo sindaco di Udine a essere eletto direttamente dai cittadini, ottenendo il 52,12% dei consensi al secondo turno delle elezioni amministrative del maggio 1995.

A sostenerlo c’erano il Partito Popolare e il Pds. Si dimise due anni dopo, a causa di dissidi interni al Partito. In seguito, fu eletto consigliere provinciale con i Democratici.

Fu Barazza ad inaugurare la prima edizione del Friuli Doc, ad oggi una delle principali manifestazioni enogastronomiche della Regione.

All’impegno politico, affiancò la professione da avvocato tributarista e la presidenza di Nord Est Banca.

Il cordoglio della politica

“Con la sua intelligenza e il suo acume, è stato il vero antesignano del Partito Democratico” ha scritto sui social Salvatore Spitaleri del Pd.

“Scompare una delle personalità più autorevoli che la città di Udine abbia espresso negli ultimi decenni. Ha lasciato un’impronta duratura non solo nelle opere impostate da sindaco ma anche nel suo approccio alla politica e nello stile delle relazioni umane”: è il ricordo di Debora Serracchiani.

Mentre l’attuale sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni si stringe al dolore della famiglia, piangendo la perdita di “un uomo di grande levatura”.

“Come uomo politico ed europeista, Enzo Barazza è stato un esempio esemplare di lucidità e rigore morale, degno di tutta la nostra ammirazione. Durante i miei due mandati come sindaco di Udine, mi sono spesso ispirato alla sua azione” ha scritto il successore Furio Honsell.