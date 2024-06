Morto a 56 anni l'attore Taylor Wily star di Hawaii Five-O ed ex lottatore di sumo, l'annuncio e il ricordo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morto Taylor Wily, attore americano celebre per le sue interpretazioni nelle serie televisive Mcgyver, Magnum P.I. e Hawaii Five-0. L’uomo aveva 56 anni e al momento del decesso si trovava alle Hawaii, suo luogo d’origine.

Morto l’attore Taylor Wily, il ricordo

La notizia della scomparsa è stata confermata da Peter M. Lenkov, produttore esecutivo del reboot televisivo di Hawaii Five-0, iniziata nel 2010. Lo riporta il sito di Repubblica.

Nella serie tv Wily interpretava il ruolo di Kamekona Tupuola, proprietario di un chiosco di gamberetti sulla spiaggia e informatore della squadra della Task Force Five-0.

Lenkov ha fatto sapere su Instagram di essere rimasto “scioccato, devastato, con il cuore spezzato” dalla notizia della morte del collega e amico.

“Taylor – prosegue il messaggio di addio – come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei arrivato con un asciugamano in testa per asciugare il sudore e mi hai conquistato. Mi hai incantato facendomi diventare una presenza fissa nello show e nella mia vita. Eri una famiglia. E mi mancherai ogni giorno, fratello”.

La carriera sportiva nel sumo

Wily era nato come Teila Tuli il 14 giugno 1968 a Laie, nelle Hawaii.

Nel 1987 venne reclutato nella scuderia Azumazeki di sumo.

Rimase imbattuto a lungo e divenne il primo lottatore nato fuori dal Giappone a vincere il campionato nella divisione makushita.

La carriera sul piccolo schermo

Negli anni Ottanta l’attore hawaiano comparve in Magnum P.I, salvo poi avere piccoli ruoli nelle serie televisive North Shore e One West.

Ebbe anche un ruolo nel film commedia Forgetting Sarah Marshall (“Non mi scaricare“), dove interpretava il lavoratore dell’hotel che fa amicizia con il protagonista interpretato da Jason Segel (il Marshall di How I Met Your Mother)

Fece un cameo nella ventesima edizione di The Amazing Race, distribuendo indizi ai concorrenti in gara, e apparve proprio come lottatore di sumo in Battle of the Titans, un episodio di One West Waikiki, show televisivo girato alle Hawaii.