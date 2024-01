Morto a 50 anni in uno scontro tra camion nel nord Barese, incidente a Spinazzola: altri due feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente nel nord Barese nel tardo pomeriggio di oggi. Lo scontro è avvenuto tra mezzi pesanti sulla strada Bradanica, la statale 655 che porta a Spinazzola. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario per soccorrere i feriti. Il bilancio è di un morto e due feriti. Si indaga sulle cause che hanno portato i mezzi a colpirsi.

Incidente nel nord Barese

Nel tardo pomeriggio di oggi tre camion si sono scontrati e un uomo ha perso la vita. I mezzi pesanti si trovavano nel nord Barese, in viaggio da Spinazzola, quando per cause da chiarire si sono scontrati.

Un uomo di 50 anni ha perso la vita. Si tratta di uno degli autisti dei mezzi coinvolti nello scontro. La vittima era di Cerignola, in provincia di Foggia. I carabinieri indagano sulle cause e le responsabilità, ma non si esclude un malessere improvviso.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mappa dell’incidente tra tir avvenuto a Spinazzola: un morto e due feriti lievi

Le indagini

I vigili del fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio sono intervenuti tra Puglia e Basilicata per liberare la strada dai resti del grave incidente avvenuto sulla statale 655 Bradanica.

Sul posto sono arrivate, oltre ai mezzi di soccorso, anche le auto delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini per ricostruire gli eventi e fornire supporto nel ripristino della viabilità. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude il malore del 50enne, risultato deceduto.

L’intervento dei soccorsi

L’impatto tra i mezzi pesanti, tra tir di grandi dimensioni, è stato violento (come l’incidente con un camion avvenuto a Pavia, dove è morto un 47enne). La vittima di 50 anni ha perso la vita sul colpo, a differenza dei due feriti che invece hanno riportato contusioni lievi. Quando sono sopraggiunte le squadre di soccorso non c’è stato nulla da fare per l’uomo.

I due feriti sono stati portati all’ospedale più vicino per i regolari controlli e per ascoltare le loro deposizioni.