Morto a 47 anni il marito di Aubrey Plaza Jeff Baena, il cadavere ritrovato nella sua casa di Los Angeles

Il produttore cinematografico e regista Jeff Baena, marito dell’attrice Aubrey Plaza, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva 47 anni. La polizia sta indagando sull’accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un suicidio, anche se le cause del decesso non sono ancora state comunicate.

La morte di Jeff Baena

Il regista Jeff Baena è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles alle 10:30 locali del 3 gennaio, quando in Italia erano le 18:30. Secondo quanto riportato da Tmz, che cita fonti di polizia, si tratterebbe di un suicidio.

Le forze dell’ordine sono arrivate immediatamente sul posto e hanno constatato la morte dell’uomo, che aveva 47 anni. Baena era sposato con Aubrey Plaza, attrice comica e produttrice cinematografica, dal 2021.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause della morte di Baena. Nessuno della famiglia ha commentato quanto accaduto.

La carriera di Jeff Baena

Baena era nato a Miami e aveva frequentato la scuola di cinema all’Università di New York. Poco dopo la laurea si era trasferito a Los Angeles per cercare di costruirsi una carriera a Hollywood.

Regista e sceneggiatore, esordì partecipando alla scrittura di I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita, nel 2004, per poi continuare la carriera dietro la macchina da presa con Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017) Horse Girl (2020) e Spin Me Round (2022).

Nel 2011 conobbe Aubrey Plaza, allora giovane attrice comica, che partecipò anche ad alcuni suoi film e che sarebbe poi diventata sua moglie.

La relazione con Aubrey Plaza

Aubrey Plaza e Jeff Baena si erano sposati da pochi anni. L’annuncio del matrimonio era avvenuto su Instagram, in un breve passaggio di un post comparso sul profilo dell’attrice che si riferiva al regista come “mio marito”.

La relazione tra i due durava però ormai da diversi anni. Baena e Plaza avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2011, prima di cominciare a lavorare insieme, e avrebbero continuato a stare insieme ininterrottamente per 10 anni fino al matrimonio.

Plaza ha partecipato a film molto importanti, ultimo in ordine di tempo Megalopolis di Francis Ford Coppola, e nel 2023 la rivista Time l’aveva nominata tra le 100 persone più influenti al mondo.