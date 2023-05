Morto a 32 anni in uno scontro tra Altamura e Santeramo tra un'auto e un tir: in ospedale l'altro conducente

Un uomo di 32 anni è morto nella mattinata di lunedì 29 maggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Altamura e Santeramo, in provincia di Bari, in Puglia.

La dinamica dell’incidente

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso dell’automobilista, che non si sarebbe accorto del camion che proveniva dalla corsia opposta.

Nello scontro frontale tra l’auto e il tir, il primo veicolo è andato completamente distrutto.

Il bilancio dello scontro frontale

Il trentaduenne che si trovava alla guida dell’automobile è morto sul colpo. Il conducente del camion è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Maggiori dettagli

Stando a quanto riferito da ‘SanteramoLive’, il ragazzo deceduto nell’incidente avvenuto tra Altamura e Santeramo è un altamurano nato nel 1991. L’automobile su cui viaggiava è una Ford Focus. Il conducente del camion è stato ricoverato al Policlinico di Bari.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenute 4 pattuglie della Polizia Locale, oltre ai Vigili del Fuoco per estrarre il ragazzo alla guida dell’automobile dalle lamiere.