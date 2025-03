Morto a 103 anni l'inventore del Cynar Rino Dondi Pinton, la storia del liquore che doveva essere una medicina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Rino Dondi Pinton, inventore del celebre liquore Cynar, è morto il 1 marzo a 103 anni. Originario di Padova, creò l’amaro a base di carciofo negli anni ’50, rivoluzionando il mondo dei digestivi. Un prodotto reso celebre anche grazie a una campagna pubblicitaria di successo, con una genesi particolare: da bevanda pensata per gli effetti benefici a liquore iconico.

Chi era Rino Dondi Pinton, creatore del Cynar

Rino Dondi Pinton era originario dell’Arcella, quartiere di Padova. Già da giovane, appena maggiorenne, si avvicinò al mondo della distilleria e a 27 anni, mentre lavorava alla G.B. Pezziol, concepì, insieme ai fratelli Dalle Molle, l’idea di un amaro innovativo a base di carciofo.

Negli anni Cinquanta, grazie a una comunicazione efficace, il Cynar divenne un successo in tutta Italia, trovando posto nelle case e nei bar. L’amaro continuò a prosperare negli anni Settanta e, recentemente, ha vissuto una nuova popolarità grazie a varianti di spritz.

Com’è nato il Cynar

Il Cynar è diventato negli anni un prodotto italiano iconico e la sua ricetta non è mai stata rivelata. Nell’intervista rilasciata al Corriere del Veneto in occasione del suo centesimo compleanno, Dondi Pinton aveva raccontato come è nato il suo celebre amaro.

Il tentativo era quello di soppiantare il “Vov”, un tonico molto in voga all’epoca, con un prodotto innovativo concepito inizialmente come una sorta di medicina. “Perché non utilizzare il carciofo e i suoi principi attivi per fare un liquore?” si era chiesto, con i suoi collaboratori, riuscendo nell’impresa.

Dondi Pinton aveva spiegato che nel Dopoguerra c’era una spasmodica ricerca di novità e slancio, motivo per il quale concentrò i suoi sforzi sull’idea di un drink capace di unire le persone e avere effetti benefici.

“C’era poco alcol, abbiamo fatto varie prove, realizzando diversi prototipi e li abbiamo testati nei bar di Padova e Venezia per decidere il migliore” aveva raccontato.

Gli indimenticabili spot

“Contro il logorio della vita moderna” era il claim degli indimenticabili spot del Cynar, sicuramente una parte importantissima di quello che poi è stato il suo successo.

Quello più “storico” vedeva protagonista l’attore Ernesto Calindri, che sorseggiava la bevanda, in mezzo al caos cittadino, per allontanare lo stress.

“Andammo ovunque a presentarlo, in Giappone come a Parigi o in Brasile” raccontava Dondi Pinton, che si è spento a Padova dopo una vita lunga condotta con lucidità fino alla fine.