Morto 81enne assalito dalle api a Carbonia: shock anafilattico, non aveva chiuso bene la tuta protettiva

Tragico incidente a Carbonia. Un anziano pensionato di 81 anni, Fausto Congiu, è morto nel pomeriggio di giovedì 30 aprile dopo essere stato assalito dalle api a Carbonia, comune in Sardegna. Grande amante dell’apicoltura, è deceduto per le numerose punture ricevute. Congiu, vedovo, lascia due figlie.

La passione per le api

Il pensionato Fausto Congiu, nato era nato Isili 81 anni fa, ma da tempo era residente a Villarios, frazione di Giba, un piccolo comune situato nel sud della Sardegna. Da tempo vedovo, aveva due figlie.

Quando è avvenuto l’incidente, si trovava in località Su Rei, all’interno dei terreni della cooperativa apicoltori Gerard.

L’incidente è avvenuto nel comune di Carbonia, nel sud della Sardegna

In quei terreni nelle campagne della Carbonia coltivava da anni il proprio hobby, scoperto dopo anni di lavoro come sindacalista: l’apicoltura. Proprio lì, infatti, l’anziano pensionato custodiva le proprie api.

L’incidente mortale

Da appassionato apicoltore qual’era, l’81enne aveva indossato la tuta prima di armeggiare vicino a un’arnia.

Improvvisamente, però, uno sciame d’api lo ha aggredito, riuscendo a penetrare nello scafandro che per errore non era stato chiuso correttamente.

Gli insetti lo hanno punto decine e decine di volte. Le persone che si trovavano nella cooperativa, accortesi dell’attacco, hanno immediatamente dato l’allarme.

In breve tempo, sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare: era morto pochi istanti dopo essere stato punto, probabilmente per uno choc anafilattico.

I vigili del fuoco hanno poi bonificato la zona per renderla sicura.

Il cordoglio del sindaco

La notizia della morte di Fausto Congiu ha presto raggiunto il comune di Giba dove era residente.

Addolorato il sindaco, Andrea Pisanu, come riporta Casteddu online: “Conoscevo Fausto da tantissimo tempo, in passato è stato sindacalista e, da un po’ di anni, era in pensione. Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale c’è il pieno cordoglio a tutti i suoi familiari”