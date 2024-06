Morto 48enne dopo un incidente con il furgone in tangenziale Sud a Brescia: lo schianto contro il guard rail

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di 48 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Sud di Brescia, dopo essersi schiantato con il proprio furgone contro un guard rail. Ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha portato al sinistro, accertamenti in corso.

Incidente mortale in tangenziale Sud a Brescia

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi – domenica 2 giugno – intorno alle ore 13, un incidente stradale sulla tangenziale Sud di Brescia, in direzione lago d’Iseo, in Lombardia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un uomo di 48 anni, che procedeva sulla tratta a bordo del suo furgoncino, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della tangenziale Sud di Brescia sulla quale si è verificato l’incidente nel quale è morto un uomo dopo essersi schiantato contro un guard rail

Il mezzo si è quindi andato a schiantare contro la cuspide del guard rail dell’uscita San Zeno della tangenziale, all’altezza dell’inceneritore e termovalorizzatore di A2A. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi giunti il personale medico dell’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza), accorso con due automediche e un’ambulanza, i vigili del fuoco del comando di Brescia e gli agenti della Polizia stradale.

Una volta estratto il corpo del 48enne dal furgoncino incidentato, sono intervenuti gli operatori sanitari, che non hanno però potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo, probabilmente morto nello schianto. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

Le Forze dell’Ordine presenti sul posto, dopo aver temporaneamente sospeso il traffico sulla tratta per consentire l’arrivo dei soccorsi, hanno da subito effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Gli altri incidenti mortali

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in poche ore nella provincia di Brescia, dopo la morte del 17enne Alen Karaboja, deceduto sabato sera mentre viaggiava in moto a Bienno, e del motociclista 26enne Sergio Sanzogni, morto in uno schianto nel territorio di Ossimo Inferiore.

Una lista, quella delle vittime sulle strade italiane nel fine settimana, che continua ad aumentare, come riportato dall’ultimo aggiornamento dell’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale).

Nell’ultimo fine settimana di maggio, difatti, sono state 27 le vittime sulle strade italiane per incidenti, numero comunque in calo rispetto al fine settimana precedente, ma in ogni caso molto alti. La vittima più giovane di questi sinistri è stata una ragazza di 18 anni, mentre quella più anziana un uomo di 77 anni in due distinti sinistri. 19 di questi morti erano motociclisti.