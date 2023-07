Morto 33enne a bordo di un pick-up schiantandosi contro una casa a Soncino vicino Cremona: ci sono 4 feriti

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Terribile incidente nella notte a Soncino, in provincia di Cremona. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio un pick-up si è schiantato contro una casa squarciandone una parete esterna. Nell’impatto è morto Paolo Carubelli, 33enne originario di Ticengo. Altre 4 persone, due ragazzi e due ragazze tra i 20 e i 28 anni, sono rimaste ferite. Una di queste è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Un passeggero del pick-up si trova in fin di vita in ospedale

Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle 3 e mezzo della notte tra il 15 e il 16 luglio a Soncino, Comune lombardo in provincia di Cremona.

Alla guida del pick-up Dodge c’era la vittima, il 33enne Paolo Carubelli. A bordo con lui viaggiavano altre quattro persone: due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28 anni.

Fonte foto: ANSA Il pick-up distrutto dopo essersi schiantato contro una casa a Soncino

Uno dei passeggeri è in fin di vita ed è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Brescia dove è stato trasportato in elisoccorso dopo l’incidente.

La dinamica al vaglio degli inquirenti

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi del 118 sono anche intervenute le forze dell’ordine per rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente che è costato la vita al 33enne.

Secondo la ricostruzione effettuata, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’ipotesi è che la vittima alla guida del veicolo abbia perso il controllo del pick-up.

In particolare, sembra che il 33enne abbia perso il controllo dell’auto sulla curva a ridosso dell’ingresso nel centro storico, in via Nazario Sauro.

È lì che il pick-up si sarebbe schiantato contro una casa presente al lato della carreggiata su cui viaggia il mezzo.

L’impatto sarebbe stato talmente violento da squarciare la parete laterale dell’edificio. Non è stato diffuso nessun dettaglio sull’ipotetica velocità a cui viaggiava il veicolo.

Il pick-up a fuoco dopo lo schianto contro l’edificio

Subito dopo l’impatto il pick-up Dodge di Paolo Carubelli ha preso fuoco. Al momento non è chiaro se il 33enne sia morto sul colpo.

In ogni caso, l’immediato intervento dei soccorsi allertati del terribile schianto non è stato sufficiente a salvargli la vita. I sanitari hanno soccorso gli altri 4 passeggeri dell’auto.

Tra loro (due ragazzi e due ragazze tra i 20 e i 28 anni), uno è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Brescia.

Poche ore dopo, un altro incidente si è verificato sulle strade italiane: vicino Parma si è ribaltata una roulotte. In questo caso, si conta solo una persona gravemente ferita, ma nessuna vittima.