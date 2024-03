Morto 24enne nell'incidente a Esine vicino Brescia sulla statale 42: scontro frontale tra auto e tir

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sangue sull’asfalto. Un ragazzo 24enne è morto nell’incidente sulla statale 42 a Esine, vicino Brescia, in seguito a uno scontro frontale tra la sua auto e un tir lunedì 4 marzo alle 12:30 circa. Coinvolto anche un terzo veicolo.

La dinamica dell’incidente sulla statale 42

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’auto guidata dalla vittima si sarebbe scontrata frontalmente con un tir proveniente dalla Vallecamonica e diretto verso il lago di Iseo.

Il 24enne sarebbe morto sul colpo, sembra che sia stato coinvolto anche un terzo veicolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente, sulla statale 42 a Esine, vicino Brescia

Indagini in corso sullo schianto di Esine

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Breno: secondo Brescia Today, sembra che l’auto guidata dalla vittima abbia invaso la corsia opposta, per ragioni ancora da chiarire.

La statale 42 è rimasta chiusa in entrambi i sensi per consentire l’intervento di 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco, con ripercussioni sul traffico in tutta la zona.

Chi era il 24enne morto vicino Brescia

BresciaToday riferisce che il 24enne morto sulla statale 42 fosse un ragazzo di origini marocchine, residente a Reggio-Emilia.

Inuttili i soccorsi, viste le gravi ferite riportate nello schianto.

Illeso invece il conducente del tir, così come la donna al volante di una terza auto.