Morto 22enne in un incidente stradale a Giovi Altimari vicino Salerno: schianto in moto contro un'auto

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 4 ottobre a Salerno, nella frazione collinare di Giovi Altimari. Un 22enne che viaggiava in sella alla sua moto è morto: secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe scontrato con una Fiat Panda che procedeva in senso opposto.

Scontro auto-moto, morto un 22enne

Come riportano i media locali, l’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

È morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente mortale è avvenuto a Giovi Altimari, frazione collinare di Salerno

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in un tratto di strada che si snoda attraverso il quartiere collinare di Giovi, zona già nota per la sua pericolosità dovuta alla conformazione stretta e tortuosa della carreggiata e in cui in passato sono avvenuti altri incidenti stradali.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Salerno e la polizia municipale per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sull’incidente a Giovi Altimari

Al momento, gli inquirenti escludono che la velocità sia stata un fattore determinante, ma ulteriori indagini sono in corso per verificare se ci siano state altre cause, come un mancato rispetto della segnaletica o una disattenzione al volante.

L’incidente ha suscitato profondo dolore nella comunità locale: la vittima, residente poco distante dal luogo della tragedia, era molto conosciuta in zona.

La notizia della sua scomparsa ha presto raggiunto amici e parenti, che si sono radunati sul luogo del sinistro, sconvolti.

Incidenti stradali a Salerno

La strada è stata chiusa al traffico per permettere alle autorità di eseguire i rilievi e alla ditta di manutenzione di ripristinare la carreggiata.

Questo tragico episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nella provincia di Salerno, dove solo negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti mortali.