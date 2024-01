Morto 19enne a Capoterra vicino Cagliari: l'auto fuori strada sulla statale 195 si è ribaltata finendo in mare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia sulle strade della Sardegna. Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Capoterra, vicino Cagliari. L’auto del 19enne è andata fuori strada dopo uno scontro frontale con un’altra vettura, si è ribaltata ed è finita in mare. Inutili i soccorsi.

Incidente stradale a Capoterra

L’incidente mortale si è verificato nella mattina di oggi mercoledì 3 gennaio, poco prima delle 8, lungo la statale 195 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari.

Come riporta Ansa, per cause da chiarire un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della propria auto, che è finita in mare all’altezza della spiaggia della Maddalena.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente lungo la statale 195 a Capoterra, in provincia di Cagliari

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente riportata da La Nuova Sardegna, ci sarebbe stato uno scontro frontale lungo la statale 195 tra l’auto del 19enne, una Renault Clio, e un’altra vettura, una Fiat Marea.

Dopo l’impatto la vettura è uscita di strada e si è ribaltata, finendo in mare. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale di Capoterra e la polizia stradale.

Auto finisce in mare, morto 19enne

Per il giovane non c’è stato niente da fare, anche se resta da capire se sia morto nell’incidente oppure successivamente, per annegamento, rimanendo bloccato nell’abitacolo finito sott’acqua. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

I vigili del fuoco stanno lavorando sul posto per recuperare il corpo della vittima dall’auto finita in acqua, Dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente si occupa la polizia stradale.

A causa dell’incidente è stato temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, in quel tratto della strada statale 195 “Sulcitana”.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.