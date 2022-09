Morto 14enne italiano in Svizzera in un incidente in montagna, caduto per 100 metri: gravi altri due coetanei

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un ragazzo di 14 anni originario della provincia di Varese è morto in Svizzera mentre stava prendendo parte a un’escursione in montagna con una comitiva. Mentre camminava sul sentiero sarebbe caduto per 100 metri travolgendo un altro 14enne. Un coetaneo che avrebbe cercato di salvarli è precipitato con loro. Lo riporta Ansa.

L’incidente

Secondo le prime informazioni rese note dalla Polizia cantonale, l’incidente è avvenuto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino.

Stando a quanto emerso dalle ricostruzione iniziali, la vittima era in gita con un gruppo in zona Capanna Scaletta. Precipitando avrebbe trascinato con sé un altro 14enne, insieme a lui nella passeggiata e anche lui residente in provincia di Varese.

Il tentativo di soccorso di un altro 14enne

Un 14enne svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrerli entrambi ma è precipitato con loro. I due sopravvissuti alla caduta sarebbero in gravi condizioni.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale è intervenuto l’elisoccorso della Rega e il personale del SAS: i due giovani sono stati trasportati in ospedale, mentre i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 14enne.

Notizia in aggiornamento…