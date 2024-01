Morto 14enne scomparso a Castelfranco Emilia vicino Modena, cadavere ritrovato in un canale

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È stato trovato il cadavere del 14enne scomparso mercoledì 3 gennaio nelle campagne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa, come riportato da Ansa.

Rilievi scientifici e accertamenti sulle cause del decesso sono in corso. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un suicidio.

Notizia in aggiornamento…