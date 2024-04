Morti Lori e George Schappell, la coppia di gemelli siamesi craniopagi più vecchia al mondo: avevano 62 anni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Lori e George Schappell, i gemelli siamesi più vecchi al mondo, sono morti. I gemelli craniopagi, ovvero uniti dalla testa, avevano 62 anni e sono entrati nel Guinness World Record.

Morti Lori e George Schappell

I due gemelli, nati in Pennsylvania il 18 settembre 1961, sono morti per cause non ancora rese note.

Dal 2015 erano entrati a far parte del Guinness dei primati, in quanto avevano sovvertito ogni pronostico degli esperti sulle aspettative di vita.

Per i due, infatti, era stata ipotizzata una vita non superiore ai 30 anni. Invece sono arrivati ai 62 anni.

Chi erano i gemelli Schappell

I due erano gemelli craniopagi e condividevano i vasi sanguigni vitali e il 30% del cervello. Si tratta di una delle forme più rare di gemellaggio, che si presenta soltanto nel 2-6% dei casi.

George, che aveva la spina bifida, ha vissuto sulla sedia a rotelle, che la sorella spingeva, ed era diventato un cantante country di successo.

Lori, invece, ha conseguito una laurea e ha lavorato in un ospedale. Mentre Lori Schappell preparava gli strumenti medici, George sedeva in silenzio con un libro, avevano raccontato i due in un’intervista.

Gli Schappell in tv

I gemelli Schappell sono apparsi in numerosi documentari televisivi e talk show. Hanno anche recitato in un episodio del 2004 di Nip/Tuck, interpretando i gemelli siamesi Rose e Raven Rosenberg.

I due, che erano congiunti con la fronte rivolta in direzioni opposte, non erano in grado di vedersi e gli interventi chirurgici per separare gemelli siamesi come loro non erano ancora possibili quando nacquero