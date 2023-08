Morti in un incidente in Albania due ragazzi di Pozzuoli: travolti da un'auto guidata da un 17enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Vincenzo Tizzano, 33 anni, e Domenico Gritto, 23 anni, di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli, sono morti in un incidente stradale avvenuto in Albania, dove si trovavano in vacanza. Secondo quanto riportato da ‘Fanpage’, i due amici sarebbero stati travolti mentre erano su una motocicletta da una Mercedes con alla guida un 17enne.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino di giovedì 24 agosto, lungo la strada che collega le località turistiche di Saranda e Ksamil.

Stando alle prime informazioni diffuse dalla stampa locale, i due giovani napoletani stavano viaggiando verso Saranda in sella a una motocicletta Honda quando si sono scontrati contro una Mercedes che arrivava dalla direzione opposta. L’auto sarebbe stata guidata da un 17enne senza patente, a bordo insieme a lui anche un 16enne.

Fonte foto: ANSA Vista dall’alto della località albanese di Saranda, vicino al luogo dove hanno perso la vita i due giovani di Pozzuoli

Le prime ricostruzioni sulla dinamica

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’impatto, la Mercedes avrebbe cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada alla moto e investendo la moto con in sella i due ragazzi napoletani.

Da quanto riportato dalle forze dell’ordine alla stampa locale, le due vittime sarebbero morti nell’impatto per le gravissime lesioni riportate, dopo essere rimasti incastrati sotto all’automobile.

I due corpi sarebbero stati estratti solo dopo l’arrivo dei soccorsi, quando per loro era ormai troppo tardi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi dalla notte e appena possibile i ragazzi a bordo della Mercedes verranno ascoltati dagli investigatori. I due minorenni sarebbero invece rimasti feriti in modo lieve e sono stati ricoverati in ospedale a Saranda per accertamenti.

L’incidente a New York

Si tratta del secondo caso in pochi giorni di italiani investiti mentre si trovano in vacanza all’estero: una coppia di Piacenza in viaggio di nozze a New York è rimasta coinvolta in un incidente nel quale 7 persone sono state travolte sulle strisce da una pirata della strada.

Marito e moglie, Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis), sono stati ricoverati in ospedale per le gravi ferite riportate: l’uomo è stato operato per un trauma facciale e dovrebbe subire altre due operazioni alla tibia e al perone; la donna è arrivata in ospedale in gravi condizioni e ha subito una delicata operazione di 5 ore per una lesione alle vertebre cervicali.