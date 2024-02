Morti in supermercato crollato a Firenze, Elly Schlein interrompe conferenza per minuto di silenzio: il video

La tragedia del supermercato Esselunga in costruzione crollato su alcuni operai in un cantiere a Firenze ha sconvolto tutti, politici compresi. La notizia è stata appresa da Elly Schlein, segretaria del Pd, durante una conferenza stampa sull’agricoltura nella sede del partito. La leader ha quindi interrotto il suo intervento, chiedendo un minuto di silenzio.

“C’è stato un drammatico incidente per un crollo del cantiere Esselunga a Firenze. Non sappiamo neanche quante vittime ci sono e si sta lavorando per estrarre ancora persone dalle macerie, per questo vi chiedo se possiamo fare un minuto di silenzio”, ha spiegato ai presenti.

Dopo la pausa, Schlein ha ripreso la parola: “Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera. L’Italia non può continuare a essere un luogo dove si muore di lavoro e di stage e la tragedia di oggi ci ricorda che le istituzioni di oggi non possono accettarlo. Bisogna promuovere sicurezza, responsabilizzare le aziende e aumentare i controlli”.

Non sono mancate le reazioni anche di altri esponenti politici, compresa la premier Giorgia Meloni.