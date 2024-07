Morti annegati durante la festa di laurea in Messico, 7 studenti caduti nel fiume: tutti tra i 21 e i 22 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una festa di laurea si è trasformata in una tragedia in Messico, dove sette studenti, due ragazzi e cinque ragazze, sono morti annegati dopo che il loro pick-up è finito nel fiume Calzadas a Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz. I giovani, tutti di età tra i 21 e i 22 anni, erano nel pieno dei festeggiamenti per la fine del percorso universitario: per loro i soccorsi sono stati vani, e gli operatori hanno potuto solo recuperare i corpi senza vita dalle acque.

Gli studi quasi alle spalle e davanti chissà quanti progetti per María Díaz Pelayo, Mayra Reyes Sánchez, Pablo López Guerrero e Katelyne Toledo, 21 anni, insieme a Julio Vizcaíno, Perla Álvarez Pacheco e Luz Paulina Hernández, di 22.

Volevano solo festeggiare una laurea: sette vite sono state interrotte nelle acque di un fiume in Messico, il Calzadas, sabato 13 luglio.

La dinamica dell’incidente

Sabato sera il gruppo di studenti festeggiava la fine dell’anno accademico e l’inizio delle vacanze estive in una casa privata con accesso al fiume.

Secondo le fonti della polizia municipale e della protezione civile, il dramma è avvenuto quando i ragazzi, nel tentativo di estrarre una barca mediante un furgone, sono finiti nel fiume Calzadas a Coatzacoalcos.

La forza delle acque, intensificata da una tempesta in corso durante la manovra, ha trascinato il veicolo con i giovani all’interno, provocando l’incidente fatale.

Il monito della Protezione civile

Sulla piattaforma Facebook, la Segreteria della Protezione Civile dello Stato di Veracruz ha lanciato un appello a evitare situazioni pericolose.

“Evitare assolutamente di tentare di attraversare corsi d’acqua in aumento su guadi e ponti; anche se il livello non sembra elevato, può facilmente trasportare moto, automobili e persino camion” è stato raccomandato.

Inoltre, nella comunicazione è stato sottolineato che, durante la stagione delle piogge, è cruciale identificare “i potenziali pericoli se si vive in prossimità di pendii” e seguire “le direttive delle autorità locali”.

Il cordoglio del governatore di Veracruz

Il governatore eletto di Veracruz, Rocío Nahle, ha espresso il suo dolore per gli eventi accaduti e ha inviato le sue condoglianze alle famiglie colpite dalla tragedia attraverso un post sul suo profilo ufficiale di Facebook.

“Con profondo dolore e sconforto, desidero porgere le mie più sincere condoglianze alle famiglie Díaz Pelayo, Reyes Sánchez, Toledo Pérez, Vizcaíno Hernández, Álvarez Pacheco e Hernández Gutiérrez per la devastante perdita dei loro giovani figli e figlie”, ha scritto la governatrice nel suo messaggio.