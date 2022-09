Morte Regina Elisabetta, le prime dichiarazioni del nuovo re Carlo III: attesa per il discorso ufficiale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Oltre al funerale della Regina Elisabetta, anche la successione era già stata pianificata nei minimi dettagli. Carlo III, figlio di Elisabetta II, è il nuovo re. A 73 anni diventa il regnante più anziano mai salito sul trono britannico.

Oltre all’operazione “London Bridge” e alla “Unicorno”, esiste infatti il piano “Spring Tide”, ovvero la procedura che prevede una rapida successione al trono per evitare vuoti di potere.

Carlo sul trono con l’operazione “Spring Tide”

L’operazione “Spring Tide” prevede, già il giorno successivo alla morte della sovrana, che il Parlamento si riunisca per giurare fedeltà al nuovo re. In seguito sono previsti i proclami ufficiali delle amministrazioni di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Sempre in questa giornata è inoltre in programma il primo discorso ufficiale di re Carlo. A seguire, lo stesso monarca comincerà un tour nel Regno Unito per assistere alle funzioni religiose che si terranno a Edimburgo, Belfast e Cardiff.

Il primo comunicato di Carlo da re

Poco dopo l’annuncio ufficiale del decesso della Regina, Carlo ha firmato il suo primo comunicato in qualità di re. Si è trattato di una breve nota dedicata proprio alla regina scomparsa.

“La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di enorme tristezza, per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la morte di una sovrana, e di una madre, tanto amata”, ha scritto il nuovo re.

A statement from His Majesty The King:

“Profondo rispetto per la Regina”

Lo stesso messaggio prosegue così: “So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il Commonwealth, e da innumerevoli persone, in tutto il mondo”. E ancora: “Durante questo periodo di lutto, e di cambiamento, io e la mia famiglia avremo il sostegno che deriverà dalla consapevolezza del rispetto, e dal profondo affetto, che ha sempre circondato la Regina”.