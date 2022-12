Morte Pelé, anche il mondo della politica piange O Rei: i messaggi di Meloni, Salvini e Conte

La morte di Pelé ha scosso il mondo del calcio. Ma il mito di O Rei, da molti considerato il più forte giocatore di tutti i tempi, negli anni ha conquistato tutti, non solo nello sport. Per questo, subito dopo la morte annunciata dalla figlia, sono arrivati migliaia di messaggi di addio da personaggi famosi. Ovviamente la maggior parte è giunta da calciatori.

L’addio a Pelé di Meloni, Salvini e Conte

Ma anche il mondo della politica, in Italia, ha espresso cordoglio per la morte di Pelé. Questo il messaggio della premier Giorgia Meloni: “Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè”.

“Il mondo del calcio piange uno dei suoi più grandi e geniali interpreti. Descanse em paz, Rei Pelé”, ha invece twittato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini, leader della Lega, ha salutato Pelé con un semplice “Buon viaggio mito”.

Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè. pic.twitter.com/gIHUYaAAQp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 29, 2022

Pelé, il toccante messaggio di Neymar

Neymar, calciatore brasiliano in forza al Paris Saint Germain, considerato per un certo periodo uno degli eredi proprio di Pelé (anche perché ha cominciato la sua carriera nel Santos) è stato tra i primi a dare l’addio a O Rei.

Ecco il post di Neymar: “Prima di Pelé, il 10 era solo un numero. Ho letto quella frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma quella frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelè ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in intrattenimento. Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto ha dato visibilità al Brasile”, si legge nel lungo post.

E ancora: “Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro status grazie al Re! Se n’è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelè è ETERNO!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Messi, Mbappè e Cristiano Ronaldo ricordano Pelé

“Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata. Rip Re”, ha scritto sempre su Instagram Mbappè, altro giocatore del Paris Saint Germain.

Oltre a esprimere vicinanza alla famiglia, Cristiano Ronaldo ha voluto riconoscere la grandezza di Pelé in questo modo: “Un semplice ‘arrivederci’ all’eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente abbraccia l’intero mondo del calcio”.

Leo Messi, fresco campione del mondo con l’Argentina, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Pelé e il messaggio: “Riposa in pace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

Usain Bolt e gli altri giocatori del Brasile

Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, ha postato una sua foto insieme a Pelé con questa semplice scritta: “Una leggenda dello sport, RIP Re Pelé”.

José Mourinho, allenatore della Roma, ha ricordato quando nel 2005 ricevette un premio insieme a O Rei, dicendo che si tratta di uno dei “momenti più emozionanti della sua vita”.

Tantissimi, ovviamente, i messaggi arrivati dai calciatori della nazionale brasiliana, da Casemiro a Vinicius, fino a Thiago Silva e Marcelo: tutti hanno speso parole al miele per il mito del calcio mondiale.

A Sporting Legend. Rest in Peace King Pele 🕊️ pic.twitter.com/AmehPBOR30 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 29, 2022