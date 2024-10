Morte di Liliana Resinovich, tutte le ipotesi sulla frattura vertebrale: dall'incidente alla colluttazione

Perché Liliana Resinovich aveva una frattura vertebrale? Il dettaglio emerge dalla seconda perizia autoptica condotta sul corpo della donna triestina rinvenuta priva di vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp della città, ai confini con il centro abitato. Nello specifico, la lesione si presenta nella vertebra T2.

A Quarto Grado, nella puntata andata in onda venerdì 18 ottobre, è stato interpellato l’ortopedico Massimiliano Leigheb, che ha spiegato che la lieve frattura vertebrale riscontrata sul corpo di Liliana Resinovich è certamente riconducibile a un trauma che si può associare al cosiddetto colpo di frusta, una posizione innaturale che la donna potrebbe avere assunto a seguito di un’aggressione.

Leigheb specifica, però, che l’aggressione non è la diretta causa della lesione: il presunto aggressore potrebbe aver costretto la donna ad una torsione durante una colluttazione. In alternativa, Liliana Resinovich potrebbe essere salita a bordo dell’auto del suo assassino e lì sarebbe iniziato l’alterco, al che l’aguzzino potrebbe aver effettuato una brusca frenata.

Un’altra ipotesi è quella dell’osteoporosi di cui Sebastiano Visintin ha parlato in passato: tale patologia può portare a fratture delle vertebre? Leigheb lo esclude: "La gabbia toracica forma un sistema di stabilizzazione". Del resto, con una frattura del genere un paziente vivrebbe una sofferenza tale da non poterla nascondere all’esterno. Liliana Resinovich non aveva mai manifestato disagi in tal senso.