Morte di Liliana Resinovich, il video dello scontro tra Sebastiano Visintin e la cugina della moglie

La morte di Liliana Resinovich è una storia che si muove su più fronti: da una parte Sebastiano Visintin, marito della donna triestina scomparsa e poi trovata morta, dall’altra il presunto amante Claudio Sterpin e i famigliari di Lilly. Mentre con Sterpin il motivo della discordia è l’esistenza o meno di una relazione clandestina con la moglie, con i parenti di Liliana Resinovich gli animi si accendono per via dei sospetti e quelle contestazioni sugli atteggiamenti assunti da Visintin nei giorni della scomparsa, quando ancora non era noto il tragico epilogo della vicenda.

“Stai zitta!”, tuona Visintin dallo studio di ‘Quarto Grado’ rivolgendosi a Silvia Rendin, cugina di Liliana, in collegamento. “No, stai zitto tu!”, risponde la donna. Così Sebastiano, innervosito, lascia lo studio e per qualche minuto esce dalla discussione mentre Rendin continua. Poco prima, infatti, Sebastiano ha accusato lei e tutta la famiglia di essersi riuniti per contrastare il suo matrimonio con Lilly. Niente del genere, secondo Silvia, che specifica che prima del matrimonio con Visintin incontrò in solitaria la cugina Liliana, che la rassicurò dicendo che avrebbe scelto da sé.

Il punto, poi, si sposta sulla presunta relazione con Claudio: secondo Silvia Rendin, Sebastiano Visintin ne era a conoscenza e lo dimostra la confidenza fatta da lui a una terza persona sull’aborto della moglie. Per questo secondo lei, il marito di Lilly “ha ritrattato la sua testimonianza tantissime volte e ha sempre tenuto dei segreti per sé”.