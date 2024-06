Morte di Liliana Resinovich, il video dell'incontro tra Sebastiano e Claudio a Quarto Grado: "Vogliamo verità"

Un nuovo capitolo si aggiunge sul caso della morte di Liliana Resinovich, intorno alla quale i media hanno contribuito a delineare un romanzo rosa fatto dei botta e risposta in absentia tra Sebastiano Visintin, marito della vittima, e Claudio Sterpin, amico d’infanzia e sedicente amante della donna. I due sono comparsi insieme, per la prima volta, nello studio di ‘Quarto Grado’ durante la puntata andata in onda venerdì 31 maggio.

Dalle loro poltrone i due hanno dimostrato, tutto sommato, una composta pacatezza. Non sono mancati i momenti di tensione, dal momento che i due hanno esordito con le reciproche accuse: Sterpin è convinto che Visintin sappia molto di più sul giallo della moglie, Visintin respinge al mittente i sospetti. Uno dei nodi che marito e amico speciale non riescono a sciogliere è il rapporto tra "Lilly" e la cugina Silvia Rendin, che a più riprese si è esposta per puntare il dito contro il vedovo.

Quest’ultimo sostiene che sua moglie non nutrisse particolare affetto verso la congiunta, dal momento che la donna sin da subito si sarebbe opposta al loro matrimonio. "Non è vero, Liliana amava sua cugina e me ne parlava sempre", sostiene invece Sterpin. Un altro nodo, sciolto in diretta con le domande incalzanti del giornalista Carmelo Abbate, è quello sulla vita coniugale. Sterpin ha sempre descritto Visintin come "geloso e possessivo". Abbate lo invita a riflettere su tutte quelle volte in cui lo stesso amico speciale ha raccontato di intere giornate trascorse insieme alla donna, senza particolari reazioni da parte del marito che, magari, notava le sue ripetute assenze da casa.

"Quindi? Un marito ossessivo lascia che sua moglie passi tante ore fuori senza uscire di testa?", chiede il giornalista. Sterpin riflette: "Forse non era così ossessivo". I due, in ogni caso, hanno affermato che ognuno di loro combatte affinché venga fuori la verità sulla morte di Liliana Resinovich.