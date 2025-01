Morte di Liam Payne, arrestato il cameriere accusato di aver fornito droga all'ex cantante degli One Direction

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Per la morte di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction precipitato dal terzo piano di un hotel nel quartiere Palermo di Buenos Aires, un cameriere è stato arrestato. Si tratta di Braian Paiz, un 24enne argentino accusato di aver fornito droghe alla popstar. Paiz nega le accuse, pur ammettendo di aver incontrato il cantante in hotel.

Braian Paiz arrestato: le accuse al cameriere

Emergono nuovi dettagli sulla misteriosa morte dell’ex One Direction Liam Payne. Braian Paiz, un cameriere 24enne, è stato arrestato il 3 gennaio nella sua abitazione a Berazategui, a Buenos Aires.

Paiz è stato arrestato dopo essersi sottratto a un ordine ufficiale di comparizione in tribunale.

Fonte foto: IPA

I funerali di Liam Payne, ex cantante degli One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre

La giudice aveva imposto la sua comparizione entro 24 ore, ma il cameriere ha ignorato la notifica, aggravando così la sua posizione.

Paiz è accusato, insieme a un’altra persona, di aver fornito cocaina a Liam Payne. Un reato che, secondo la legge argentina, comporta una pena compresa tra 4 e 15 anni di reclusione.

Morte Liam Payne: il presunto coinvolgimento di Paiz

Braian Paiz, ora in stato di arresto, sarebbe dunque coinvolto nella morte di Liam Payne.

Secondo le indagini, Paiz avrebbe incontrato Liam Payne in un ristorante di Puerto Madero poco prima della sua tragica morte, un incontro ritenuto fondamentale per la ricostruzione esatta delle ultime ore della vita del cantante.

Le indagini rivelano che il 24enne avrebbe consegnato cocaina a Payne in cambio di denaro, e non si sarebbe trattato di in caso isolato.

Paiz avrebbe fornito droghe a Payne in più occasioni, sia nella camera d’hotel dell’ex One Direction, sia nella propria abitazione.

Il rigetto delle accuse

Braian Paiz è uno dei cinque imputati nell’ambito delle indagini sulla morte di Liam Payne.

Nonostante Paiz abbia negato in precedenti interviste televisive di aver fornito droga a Payne, ha comunque raccontato alla stampa di aver trascorso del tempo con il cantante nel suo hotel.

Le indagini, tuttavia, sembrano smentire il cameriere. Ad incastrarlo, i filmati di videosorveglianza dell’hotel dove Payne ha trovato la morte, oltre che alcuni messaggi scambiati col cantante.