Morte di Gene Hackman "sospetta", cosa non torna nel decesso dell'attore e della moglie Betsy Arakawa

La morte di Gene Hackman è stata giudicata “abbastanza sospetta” dalla polizia di Santa Fe. Dopo le prime indagini, è stato possibile confermare che non c’era segno di effrazione. Tutta la situazione però è “non tipica”. Non solo la morte della star, ma anche quella della moglie Betsy e di uno dei tre cani di famiglia.

La morte di Gene Hackman è sospetta

La morte di Gene Hackman, di sua moglie e di uno dei cani di famiglia è un giallo. La polizia di Santa Fe, dopo una prima indagine, ha confermato che la situazione nella villa non è classificabile come “tipica”.

Questo comporta ulteriori esami e sposta l’ipotesi da incidente a morte sospetta. A partire dalle tempistiche, qualcosa non torna. Mentre Hackman non si presentava in pubblico da circa un anno, erano almeno due settimane che nessuno li sentiva. Sono stati degli addetti alla manutenzione a trovare i coniugi morti, con evidenti segni di decomposizione.

L’attore, in particolare, è stato trovato in una camera vicino alla cucina. Accanto a lui era presente un bastone e un paio di occhiali da sole. Sul suo corpo non è stato riscontrato trauma, né un biglietto d’addio che potesse far pensare a un suicidio.

Betsy Arakawa in stato di decomposizione

La moglie di Gene, la musicista Betsy Arakawa, è stata invece ritrovata all’interno del bagno. La donna era distesa a terra tra molte pillole cadute da una boccetta di medicinale aperta sul bancone.

Nella stessa stanza è stato trovato senza vita anche uno dei cani di famiglia, secondo quanto riportato, in un armadio del bagno. Un altro cane si trovava in giardino, mentre il terzo stava facendo la guardia al corpo della donna.

Anche sul suo corpo, nessun segno di trauma. Da qui l’ipotesi di una morte accidentale o un incidente domestico.

Perché non torna l’ipotesi fuga di gas

Avuta la notizia, uno dei figli dell’attore, avuto con la prima moglie Fay Maltese, ha ipotizzato una fuga di gas. Questa ipotesi non sembra convincere gli agenti, che preferiscono definire la situazione come “sospetta”.

In ogni caso, sono stati coinvolti esperti e la società locale del gas nelle indagini. Sarà l’autopsia a dire di più su quanto accaduto alla famiglia.

Sappiamo però, in un breve riassunto, che la porta non è stata forzata ed era aperta, il corpo di Betsy si trovava in stato avanzato di decomposizione e che non ci sono segni di traumi apparenti sui corpi dei due deceduti.