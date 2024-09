Morte dell'allenatore dell'Eintracht U19 Helge Rasche, svolta: materiale pedopornografico e ipotesi suicidio?

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si è tinta di giallo la morte dell’allenatore dell’Eintracht Under 19 Helge Rasche, deceduto a 33 anni in un incidente stradale nella giornata di giovedì 5 settembre. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Germania, si sarebbe trattato di un suicidio legato alla presunta scoperta di materiale pedopornografico all’interno della sua abitazione.

Ipotesi suicidio per l’allenatore dell’Eintracht Under 19 Helge Rasche

A fornire i nuovi aggiornamenti sulla morte di Helge Rasche è stato il quotidiano tedesco Bild: in base a quanto emerso durante le indagini della Polizia, il giovane allenatore si sarebbe suicidato.

Durante una perquisizione in casa, al tecnico sarebbe stato trovato materiale pedopornografico.

La nota dell’Eintracht dopo la morte di Helge Rasche

Dopo la morte di Helge Rasche, avvenuta lo scorso 5 settembre, l’Eintracht aveva diffuso un comunicato stampa di cordoglio.

La nota recitava: “Siamo devastati per la perdita di Helge Rasche, allenatore dell’Under 19. Il 33enne ha perso la vita ieri in un incidente stradale. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Appresa la notizia del decesso del tecnico, l’Eintracht Francoforte aveva deciso di cancellare tutti gli allenamenti e le partite del settore giovanile in programma nel weekend successivo.

Anche altre società di calcio tedesche avevano pubblicato messaggi di cordoglio per la morte di Helge Rasche. Tra queste, anche il Borussia Dortmund: “Anche noi piangiamo la perdita di Helge Rasche e vorremmo esprimere la nostra più profonda vicinanza. I nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e i suoi cari. Riposa in pace!”.

Chi era Helge Rasche

Helge Rasche, nato il 26 aprile 1991, era arrivato all’Eintracht Francoforte nel 2020. Nel settore giovanile del club tedesco ha ricoperto diversi incarichi.

Il 5 settembre scorso Rasche è deceduto all’età di 33 anni in un incidente stradale avvenuto tra Dietzenbach e Rodgau in Germania: si è schiantato contro un albero mentre si trovava a bordo della sua Hyundai bianca. Era da solo in auto ed è morto in seguito alle ferite riportate nell’impatto.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno aperto all’ipotesi che possa essersi suicidato.