Morte del figlio di Serginho, cos'è il vape che la moglie dell'ex Milan considera causa del decesso del 20enne

“Il vape uccide“. In un lungo video postato sui social Lia Paiva, moglie dell’ex calciatore del Milan Serginho, parla della morte del loro figlio Diego. Il 20enne è deceduto lo scorso agosto in seguito ad una infezione batterica, ma secondo la donna le sigarette elettroniche hanno avuto un ruolo determinante nella tragica scomparsa del giovane.

A due mesi dalla tragica morte del figlio Diego, la moglie dell’ex calciatore del Milan Serginho, Lia Paiva, ha lanciato sui social un messaggio contro l’uso della sigaretta elettronica, o vape, sostenendo che abbia contribuito al decesso del giovane.

In un lungo video postato su Instagram la donna ha detto che “la sigaretta elettronica è una delle principali cause della morte di mio figlio“.

La moglie di Serginho: “Non fumate vape, questo uccide”

Nel video Lia Paiva spiega che il figlio Diego è morto per una infezione batterica, a causa di un batterio partito da un brufolo sulla spalla che si è poi diffuso attraverso tutto il corpo.

“Il suo corpo ha cominciato a combatterlo: i reni stavano recuperando, il fegato stava recuperando, il cuore stava recuperando”, racconta.

Poi però la situazione è peggiorata: “Il sesto giorno ha avuto un collasso polmonare ed è morto”.

Secondo la moglie di Serginho i polmoni del 20enne non hanno reagito alla setticemia per via dell’uso eccessivo del vape.

“Quando la gente vi dice di non svapare, prendetela come una importante lezione. ‘Questa roba uccide’, vi dicono, e infatti questa roba uccide“, conclude la donna, buttando via la sigaretta elettronica che tiene in mano.

Sigaretta elettronica, i rischi per la salute

Le sigarette elettroniche vengono spesso promosse come un’alternativa meno dannosa alle sigarette tradizionali e una via per liberarsi dalla dipendenza da fumo.

Ma rispetto alle sigarette c’è meno consapevolezza dei possibili rischi per la salute da parte dell’utenza.

La capsula media di una e-cig contiene tanta nicotina quanto 20 sigarette, ma il suo composto è disciolto in una base oleosa e mescolata con altre sostanze chimiche.

Oltre 2.000, stando ai dati dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa. Di alcune di queste non conosciamo la tossicità per inalazione, in quanto mancano studi al riguardo.

Diverse recenti pubblicazioni scientifiche hanno evidenziato i possibili rischi dell’uso dello svapo, a partire da danni ai polmoni e infezioni alle vie aeree.

Un nuovo ampio studio americano ha indicato che svapare può danneggiare anche il cuore e aumentare il rischio di scompenso cardiaco.