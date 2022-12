Morte Benedetto XVI, l'omaggio di Papa Francesco nel Te Deum: "Persona nobile e gentile, grati a lui e a Dio"

Nell’omelia del Te Deum del 31 dicembre 2022, Papa Francesco è apparso in pubblico per la prima volta dall’annuncio della morte del suo predecessore, Benedetto XVI. Lo ha fatto dedicandogli dalla Basilica di San Pietro un omaggio pregno di commozione e gratitudine.

Il Te Deum di Papa Francesco e il ricordo di Benedetto XVI

Nobiltà e gentilezza: sono questi i caratteri appartenuti a Joseph Ratzinger di cui Papa Francesco ha fatto menzione. “Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato”, ha detto Bergoglio.

“Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”.

Fonte foto: ANSA Papa Benedetto XVI

Papa Francesco, fin dall’inizio del conferimento della carica di capo della Chiesa, ha sempre riservato grande riverenza e rispetto per il Papa emerito. E proprio durante le ultime ore di vita del predecessore, Bergoglio ha chiesto ai fedeli di pregare per lui e per la sua salute.

E sarà proprio Papa Francesco a celebrare le esequie di Joseph Ratzinger alle 9.30 della mattina del 5 gennaio.

Il Te Deum di Papa Francesco sulla virtù della gentilezza

L’omelia di fine anno del Papa, come osservato, era tutta incentrata sulla virtù della gentilezza e sul suo esercizio: in tempi di guerra, la gentilezza è una delle poche risorse in grado di smorzare i conflitti e allentare le tensioni.

“Guardando al nuovo anno della città di Roma – ha concluso Francesco – vorrei augurare a tutti noi che la abitiamo di crescere in questa virtù: la gentilezza. L’esperienza insegna che essa, se diventa uno stile di vita, può creare una convivenza sana, può umanizzare i rapporti sociali sciogliendo l’aggressività e l’indifferenza”.