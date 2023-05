Morta una donna nello scontro frontale tra due auto ad Acri vicino Cosenza: ci sono anche quattro feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 maggio sulla Ss660 in contrada Timpone, nel territorio del comune di Acri, in provincia di Cosenza in Calabria.

La dinamica dell’incidente

In base alla dinamica dell’incidente stradale riportata da ‘Rainews’, a scontrarsi in un violento impatto frontale sono state una Mercedes E270 e una Nissan Qashqai, poco dopo le ore 23 di lunedì 22 maggio, in contrada Timpone. Le cause che hanno portato le due automobili a impattare non sono ancora note.

Il bilancio

Il bilancio dell’incidente stradale è di un morto e quattro feriti. La persona deceduta è una donna.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale è avvenuto in contrada Timpone, nel comune di Acri, in provincia di Cosenza.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente, come riferito dall’agenzia ‘ANSA’, è intervenuto il personale sanitario del Suem118, che ha soccorso le persone ferite, trasportate nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Sul posto si sono recati anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza (distaccamento di Rende) per mettere in sicurezza il sito e le vetture coinvolte nello schianto.

Presenti anche i carabinieri di Acri, gli agenti della Polizia municipale di Acri e gli addetti Anas per il ripristino della circolazione veicolare in seguito all’incidente.

Chi è la donna deceduta nell’incidente di Acri

A proposito dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ad Acri, il sito locale ‘QuiCosenza’ ha riferito che la donna deceduta, della quale non sono state rese note le generalità, si trovava a bordo della Mercedes e non, come invece si era appreso in un primo momento, sull’altra vettura. A bordo della Nissan ci sarebbe stato solo il conducente.

Altro incidente mortale a Verona

Nelle prime ore del mattino di martedì 23 maggio, un altro incidente stradale mortale si è verificato sulla tangenziale Sud di Verona, tra San Giovanni Lupatoto e Verona Borgo Roma.

In questo caso, a scontrarsi sono state una motocicletta e un camion. La moto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e c’è voluto del tempo per riuscire a disincastrarla. Il motociclista, di 60 anni, è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento ma è deceduto poco dopo.