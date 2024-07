Morta una bimba in un incidente stradale a Villabate in provincia di Palermo: il padre guidava senza patente

Tragedia a Villabate, in provincia di Palermo: una bambina di 3 anni è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Natta. Alla guida dell’auto il padre, che era senza patente.

Incidente a Villabate, muore una bambina di 3 anni

Erano circa le 3.30 di domenica 7 luglio quando la Polo su cui viaggiava la piccola, insieme al fratello gemello, alla madre e al padre, ha sbandato violentemente all’uscita di una curva.

Come riporta Palermo Today, la vettura era priva di copertura assicurativa ed era guidata dal padre della bambina che era privo di patente.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente mortale è avvenuto in via Natta a Villabate, in provincia di Palermo

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro.

La sbandata fatale prima di una curva

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva, portando il veicolo a sbandare fatalmente.

Mentre il padre, la madre e il fratello gemello della vittima sono rimasti illesi, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla da parte di un’ambulanza del 118, la piccola è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

La salma della bambina è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno, che ha disposto l’autopsia per accertare le esatte cause della morte.

L’ipotesi: omicidio stradale

Le autorità stanno inoltre analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona per ottenere ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Parallelamente, il conducente è stato sottoposto a test per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue.

Il padre della piccola rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

La morte della bimba di tre anni a Villabate purtroppo non è l’unica tragedia stradale che ha coinvolto dei giovanissimi negli ultimi mesi: a fine maggio una neonata ha perso la vita a seguito di un incidente a San Ferdinando di Puglia.