Incidente a Giugliano, muore bimba di 8 anni. Erano in 4 in Smart senza patente e assicurazione

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di domenica 25 agosto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Una Smart Fortwo, con a bordo una famiglia composta da quattro persone, si è ribaltata in via Domitiana, all’altezza del civico 99, per cause ancora da accertare. Nell’incidente è morta una bambina di soli 8 anni, rimasta schiacciata dalle lamiere dell’auto.

Morta una bambina di 8 anni a Giugliano

Come riporta Il Mattino, la sorella maggiore di 16 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli con sospette fratture multiple, mentre la madre si trova in osservazione nello stesso nosocomio.

Il padre, un pregiudicato di 47 anni del quartiere di Secondigliano, era alla guida del veicolo e ha riportato solo lievi escoriazioni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti immediatamente sul luogo.

L’incidente mortale è avvenuto in via Domitiana a Giugliano, in provincia di Napoli

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il ribaltamento del veicolo, ma le autorità stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

L’incidente e la chiusura della strada

L’uomo alla guida è stato sottoposto agli esami per verificare eventuali tracce di alcol o sostanze stupefacenti, come da prassi in queste circostanze. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e agevolare le operazioni di soccorso.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato dall’ANSA, l’uomo alla guida era il compagno della madre della piccola vittima, pregiudicato per furto che proprio ieri aveva lasciato gli arresti domiciliari. L’uomo era alla guida dell’auto, che non era assicurata, senza aver mai conseguito la patente.

La scena, drammatica, ha attirato l’attenzione di molti passanti e residenti della zona, ancora scossi dall’accaduto.

Un’intera comunità sotto shock

La perdita di una vita così giovane ha lasciato l’intera comunità di San Giugliano in Campania sotto shock. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e stabilire eventuali responsabilità.

Intanto, il dolore per la famiglia colpita è immenso, e in molti si uniscono al cordoglio per la piccola vittima, come dimostrano i tanti post sui social dopo l’incidente.

Giugliano era stata sconvolta da un’altra tragedia a marzo, quando una ragazza di 15 anni è morta a scuola per un malore improvviso