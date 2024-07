Morta la Signorina buonasera Maria Rita Viaggi a 69 anni: dall'esperienza in Rai a Warner Bros, la carriera

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il mondo della televisione piange la morte dell’annunciatrice Maria Rita Viaggi. Rimasta impressa nell’immaginario comune come una delle famose “Signorine buonasera”, che apparivano ogni giorno sugli schermi degli italiani per presentare il palinsesto Rai. Il volto noto dei canali del servizio pubblico è deceduta a 69 anni dopo essersi sentita male all’improvviso.

La morte di Maria Rita Viaggi

Secondo quanto emerso, nella giornata di mercoledì 3 luglio, Viaggi si trovava con il marito Vincenzo Gerghi in casa a Grosseto, quando sarebbe stata colta di colpo da un malore che non le ha lasciato scampo.

Inutili i tentavi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto nell’abitazione del comune toscano dove la conduttrice era tornata a vivere dopo tanti anni trascorsi a Roma.

Fonte foto: ANSA

Maria Rita Viaggi (ultima da sinistra) insieme alle altre “Signorine buonasera”: nell’ordine, Annamaria Gambineri, Marina Morgan, Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti

Chi era la “Signora buonasera”

Nata a Grosseto il 12 novembre del 1954, Maria Rita Viaggi ha lasciato la facoltà di Giurisprudenza per dedicarsi allo spettacolo, iniziando la sua carriera come attrice con piccole parti ottenute trasferendosi a Roma, prima di intraprendere l’attività di annunciatrice televisiva per l’emittente locale capitolina GBR.

Professione continuata poi per quasi tutto il resto della sua vita sui canali Rai, dove entra negli anni ’80 come supplente, per essere poi assunta nel 1988. Nelle reti del servizio pubblico Viaggi ha ricoperto anche il ruolo di conduttrice del meteo del Tg1 fino al 2003.

La carriera dalla Rai alla Warner Bros

Grazie alla sua passione per la musica e la sua preparazione in teologia e di storia delle religioni, l’ex “Signorina buonasera” ha avuto l’onore di aprire la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna a Roma, l’8 dicembre 2002, con la sua canzone “La pupilla di Dio”.

Terminata l’esperienza in Rai, Maria Rita Viaggi è stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco.