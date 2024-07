Morta Shelley Duvall la Wendy di Shining, attrice malata da tempo: aveva 75 anni, l'annuncio di Dan Girloy

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Lutto nel mondo del cinema. È morta Shelley Duvall, l’attrice che ha interpretato il personaggio di Wendy in Shining, indimenticabile capolavoro horror di Stanley Kubrick uscito nel 1980. La donna, che da tempo soffriva di una grave forma di diabete, è deceduta nel sonno. Aveva compiuto da poco 75 anni.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il compagno Dan Girloy, musicista americano noto soprattutto come ex membro del gruppo Breakfast Club.

“La mia dolce, amata, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato — ha scritto l’uomo in una nota —. Ha sofferto troppo, adesso è finalmente libera“.

Fonte foto: GettyImages L’iconica scena di Shining (1980), durante la quale il protagonista Jack Torrance (Jack Nicholson) colpisce con un’accetta una porta dell’Overlook Hotel

Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice se ne sarebbe andata nel sonno mentre si trovava a Blanco, in Texas, nella giornata di giovedì 11 luglio, a causa di complicazioni dovute al diabete.

La carriera

Duvall nacque a Fort Worth, in Texas, nel 1949. Pur non avendo studiato recitazione, diventò attrice dopo aver conosciuto a una festa alcuni membri della troupe del regista Robert Altman.

Recitò quindi in 7 film del cineasta statunitense, tra i quali Nashville (1975).

Ebbe anche una parte in Io e Annie (1977) di Woody Allen e collaborò successivamente con Terry Gilliam, Tim Burton e Steven Soderbergh.

Il suo ruolo più famoso resta però senza alcun dubbio quello di Wendy, la moglie di Jack Torrance (Jack Nicholson) in Shining, film caposaldo del cinema horror girato dal regista Stanley Kubrick e uscito nelle sale nel 1980.

Il ritiro dal cinema nel 2002

Dopo aver prodotto alcune serie televisive dal 1988 al 1993, Duvall si ritirò dal mondo del cinema nel 2002, prendendosi una lunga pausa anche dalla vita pubblica.

Di lei si perse ogni traccia fino al 2016, anno in cui rilasciò un’intervista al programma Dr. Phil: in quell’occasione annunciò di soffrire di problemi mentali, anche in conseguenza dell’esperienza traumatica vissuta sul set di Shining. L’attrice sostenne inoltre che Robin Williams, scomparso nel 2014, fosse in realtà ancora vivo.

Nell’ottobre 2022 fu annunciato che Duvall, 73enne, sarebbe tornata a recitare in The Forest Hills, una pellicola horror-thriller indipendente.