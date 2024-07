Morta Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 902010: aveva 53 anni, era malata da tempo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morta Shannen Doherty, l’attrice resa famosa dalla serie tv Beverly Hills 90210. Era malata di cancro dal 2015. Aveva 53 anni e a renderla nota era stata la sua interpretazione del personaggio di Brenda Walsh.

Morta Shannen Doherty a 53 anni: l’annuncio

L’annuncio della morte di Shannen Doherty è arrivato domenica 14 luglio.

A comunicarlo è stata la sua portavoce, Leslie Sloane, con una dichiarazione a People.

Addio all’attrice simbolo di Beverly Hills 90210: il cancro nel 2015 e la convivenza con la malattia

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, questo il messaggio.

Dal 2015, Shannen Doherty conviveva con il cancro al seno. Nel 2017 questa tremenda malattia sembrava essere stata sconfitta, prima però di far ritorno un anno dopo.

È il 2018 quando l’attrice è è costretta a un nuovo intervento. Nel febbraio 2020 una nuova ricaduta con la malattia che era arrivata al quarto stadio. Negli ultimi mesi le metastasi erano arrivate al cervello.

Chi era Shannen Doherty: vita e carriera

Se n’è andata a 53 anni, Shannen Doherty. Nata nel 1971, era figlia di un bancario e di una titolare di un salone di bellezza.

A vent’anni aveva intrapreso la carriera da attrice partecipando a diversi film e telefilm, come “La casa nella prateria” e “Magnum P.I.”. Grazie a “Beverly Hills 90210“, diventò una star internazionale.

Si è sposata tre volte, ma le relazioni sono sempre sempre pochi mesi. Alla fine del decennio, la sua carriera riprese quota con la serie tv “Streghe” prima di imboccare un nuovo declino.

Shannen Doherty: i guai con la legge e le sue volontà post mortem

Malata da tempo, l’attrice aveva confessato di starsi preparando alla morte. “So che accadrà, me ne sto andando”, disse. Nel gennaio 2024 stabilì che i suoi resti fossero mescolati a quelli del cane e del padre e che fossero sparsi in un determinato luogo di Malibu, negli Stati Uniti.

In giovinezza, la fama ottenuta in tenera età l’aveva messa al centro dell’attenzione mediatica. Un fatto questo che la portò più volte ad avere problemi con la legge.

Negli anni Novanta, le furono sequestrati 32mila dollari per degli assegni non coperti. Ancora si rese protagonista di episodi di rabbia contro l’auto di un ragazzo o di fermi in stato di ebbrezza.

Il personaggio di Brenda Walsh e la maledizione di Beverly Hills 90210

“Brenda è stata il colpo di fortuna della mia vita e, al tempo stesso, la fonte di tanta infelicità. Mi ha fatto diventare una persona autodistruttiva”, aveva confessato la stessa Shannen Doherty.

Il personaggio che le aveva consegnato la ribalta internazionale era diventato una sorta di boomerang per lei che non resse l’attenzione morbosa dei media. “Più si sbatteva sui giornali la mia immagine di cattiva ragazza, più io lo diventavo davvero”.

Doherty lasciò la serie dopo 4 anni per incomprensioni con la produzione. Non si tratta del primo volto dell’iconico sceneggiato morto negli ultimi anni. Anche un altro protagonista, Luke Perry, è defunto il 27 febbraio del 2019, in seguito a un ictus ischemico.