Morta Roberta Guaineri ex assessora di Milano nella giunta Sala: malore in vacanza, aveva 57 anni

È morta Roberta Guaineri, avvocata ed ex assessora allo Sport di Milano nel primo mandato del sindaco Beppe Sala. La donna – 57 anni, esperta di diritto penale commerciale e diritto societari – sarebbe rimasta vittima di un malore risultato fatale mentre era in vacanza.

Laureata in giurisprudenza nel 1991, Guaineri era esperta di diritto penale commerciale e diritto societario, come ricordato dal Corriere della Sera.

Dopo aver lavorato a lungo nello studio dell’avvocato Alberto Moro Visconti, nel 2016 Beppe Sala le aveva offerto un posto come assessora con le deleghe dello Sport, dei Giovani e del Turismo.

Secondo quanto riportato dal sito MilanoToday, si sarebbe spenta mentre si trovava in Sardegna per una vacanza.

L’impegno in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

L’attività di Guaineri è stata incentrata soprattutto sulle attività sportive nel capoluogo lombardo negli anni del dopo Expo

La sfida più impegnativa arriva però alcuni anni dopo, con l’annuncio della candidatura di Milano, insieme a Cortina, per i Giochi invernali del 2026.

Era stato infatti affidato a lei il compito di preparare il terreno e lavorare sugli impianti che ospiteranno il prestigioso evento.

Il ricordo del sindaco Beppe Sala

“Ho perso una amica adorata. È stata assessora nella mia prima Giunta, ma il nostro rapporto è stato molto più di un rapporto professionale“, ha commentato in un accorato post sui social il sindaco Beppe Sala nella serata di lunedì 25 giugno.

“Il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale – prosegue il primo cittadino meneghino – . Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere”.

Il ricordo dell’assessore Pierfrancesco Maran

Al ricordo di Sala si aggiunge quello di molti ex colleghi, tra cui l’assessore Pierfrancesco Maran, che ha definito la notiza “terribile”:

“Non riesco a credere che Roberta se ne sia andata oggi, così giovane, una delle persone più belle incontrate in questi anni in Comune”.

“Proprio questa mattina – scrive Maran – mi era apparso il ricordo della foto insieme a Losanna esattamente 5 anni fa, il giorno in cui ci hanno assegnato le Olimpiadi e Roberta Guaineri era fuori di sé dalla gioia, a coronamento di un difficilissimo lavoro di mesi e mesi. Non ho né parole, né lacrime sufficienti per questo dolore improvviso per tutti noi e soprattutto per la sua famiglia”.