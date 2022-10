Morta Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi: era malata, aveva 73 anni. La reazione della figlia Ilaria

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rita Calore è morta a 73 anni. La madre di Stefano Cucchi è deceduta nella mattinata di lunedì 17 ottobre. A confermare la notizia è stato l’avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia nonché compagno di Ilaria Cucchi.

L’annuncio su Facebook

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Così l’avvocato Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi, sulla sua pagina Facebook.

A corredo, una foto in cui il legale si trova insieme a Stefano Cucchi e Rita Calore.

A Rita Calore era stato diagnosticato un tumore nel 2019.

Nel 2020 aveva dichiarato: “Questa storia ci ha distrutto fisicamente ed economicamente, abbiamo passato momenti terribili, abbiamo chiesto prestiti in banca per far fronte alle spese del processo. Il lavoro ne ha risentito, lo studio, dove lavorava anche mia figlia Ilaria, è andato sempre peggio, alcuni nostri dipendenti sono andati via. Per dieci anni non ho mancato un’udienza, poi mi sono ammalata prima io, poi mio marito“.

Il riferimento è a Giovanni Cucchi, affetto – come riportato dal Farodiroma.it – dal morbo di Parkinson.

Lo scorso maggio la coppia era stata travolta da un’auto pirata.

Il silenzio di Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi non ha rilasciato dichiarazioni subito dopo la morte della madre.

La parlamentare, appena eletta senatrice, dovrebbe inoltre essere ancora in isolamento a causa del Covid, che le ha impedito di partecipare alla prima seduta del nuovo Parlamento.

Il messaggio di Enrico Letta

“Ci stringiamo a Ilaria Cucchi. Oggi ancor più di ogni giorno“. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Ci stringiamo a Ilaria #Cucchi. Oggi ancor più di ogni giorno. — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 17, 2022