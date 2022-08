Morta Olivia Newton-John, la Sandy di Grease al fianco di John Travolta: aveva 73 anni, l'annuncio del marito

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attrice Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni. Da tempo stava lottando contro un cancro al seno e, secondo fonti vicine alla famiglia, si è spenta nel suo ranch nel Sud della California. Il ruolo che l’aveva resa celebre era stato quello di Sandy in Grease, al fianco di John Travolta. L’annuncio è stato dato su Instagram dal marito di Olivia Newton-John.

Il messaggio del marito di Olivia Newton-John

Il marito di Olivia Newton-John, John Easterling, ha chiesto nello stesso post di “rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”. Sempre il marito ha ricordato la lunga lotta contro il cancro combattuta dall’attrice durata 30 anni che ha reso la moglie “un simbolo di trionfi e speranze”. Nel 2017 la malattia aveva avuto una recidiva.

“La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro”, ha scritto Easterlig su Instagram.

Fonte foto: ANSA Uno scatto recente di Olivia Newton-John

La carriera di Olivia Newton-John

Nata a Cambridge, in Inghilterra, il 26 settembre del 1948, Olivia Newton-John si era trasferita con la famiglia in Australia quando aveva 5 anni.

Le prime hit di Olivia risalgono al 1971 con “If not for you” e al 1973, con la pubblicazione di “Let me be there” e “Have you never been mellow”. Ma è stato nel 1978, con l’iconico ruolo di Sandy in Grease, che la fama di Olivia Newton-John è diventata mondiale.

Al fianco di John Travolta (Danny) Olivia Newton-John interpreta canzoni come “You’re the one that i want”, “Summer nights” e “Hopelessly devoted to you”.