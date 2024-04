Morta nell'incidente tra Orzinuovi e Soncino vicino a Brescia e Cremona dopo scontro con un tir: aveva 26 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Terribile incidente avvenuto nella mattinata sulla Strada Provinciale 235, tra i comuni di Orzinuovi, in provincia di Brescia, e di Soncino (Cremona). Nello scontro tra un’auto è un mezzo pesante ha avuto la peggio una donna di 26 anni, morta nello schianto. Ferite altre sue persone, che non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente tra Orzinuovi e Soncino, vicino a Brescia e Cremona

È avvenuto poco dopo le 8 del mattino di oggi – mercoledì 10 aprile 2024 – un incidente tra un’auto e un mezzo pesante sulla sulla Strada Provinciale 235, in Lombardia, tra i comuni di Orzinuovi, in provincia di Brescia, e di Soncino, in provincia di Cremona.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, il violento scontro ha coinvolto un’automobile, una Toyota Yaris, con alla guida una ragazza di 26 anni, e un mezzo pesante con due persone a bordo.

L’area tra Orzinuovi (Brescia) a Soncino (Cremona) dov’è avvenuto l’incidente nel quale è morta una donna di 26 anni

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti sul luogo dell’incidente insieme alle forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi e la 26enne morta

Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri della Compagnia di Crema, la polizia stradale e il personale medico del 118, accorso con un’ambulanza della Croce Verde di Soncino e l’automedica.

La giovane alla guida della Toyota Yaris è stata quindi estratta dalle lamiere della vettura ed è stata affidata alle cure dei sanitari, che non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto a causa delle gravissime ferite e lesioni riportate nell’impatto con il mezzo pesante.

Feriti anche il conducente del camion, un uomo di 57 anni che ha riportato un trauma a un arto inferiore ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Maggiore di Cremona, e un passeggero di 52 anni, anche lui trasferito dal personale medico presso lo stesso nosocomio dell’autista.

La ricostruzione della dinamica

Una volta giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno chiuso momentaneamente il tratto di strada al traffico, così da permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della 26enne, una ragazza residente a Bergamo.

Anche la Polizia stradale presente sul posto sta collaborando per la ricostruzione di quanto accaduto. Lo schianto sarebbe avvenuto subito dopo che la giovane alla guida della Toyota ha attraversato il ponte sull’Oglio, che collega i due comuni lombardi.