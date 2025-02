Morta Michelle Trachtenberg la Georgina Sparks di Gossip Girl e attrice in Buffy, trovata senza vita in casa

Michelle Trachtenberg è stata trovata senza vita a 39 anni nella casa di New York. Il corpo dell’attrice, nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Georgina Sparks nella serie Gossip Girl, è stato scoperto nel suo appartamento, in un palazzo di lusso di Central Park South a Manhattan, in circostanze ancora da chiarire.

La morte di Michelle Trachtenberg

A confermare la morte di Trachtenberg sono state fonti della polizia, citate dal New York Post, che non hanno però specificato le cause del decesso.

La 39enne sarebbe stata ritrovata dalla madre nel complesso residenziale One Columbus Place dove viveva, intorno alle 8 locali di mercoledì 26 febbraio. Stando a quanto riportato dai media statunitensi, al momento la morte dell’attrice non sarebbe ritenuta sospetta.

Michelle Trachtenberg con la protagonista di “Buffy l’ammazzavampiri”, Sarah Michelle Geller

Le voci sul trapianto di fegato

Le foto pubblicate recentemente sul suo profilo Instagram avevano fatto preoccupare i fan per l’aspetto emaciato e il volto pallido, ma lei aveva respinto le voci su qualsiasi problema dichiarando di essere “felice e in salute“.

“Avete perso il calendario? Non ho quattordici anni, ne ho 38. Quanto sono tristi questi commenti” aveva risposto.

Secondo queste indiscrezioni, rilanciate dalla stampa americana, Trachtenberg si sarebbe da poco sottoposta a un trapianto di fegato.

La carriera: da Buffy a Georgina Sparks in Gossip Girl

Nata a New York nell’ottobre del 1985, Trachtenberg ha cominciato a recitare fin dall’età di 9 anni, nella serie Nickelodeon Le avventure di Pete e Pete. Ma già a tre anni aveva posato come modella per annunci pubblicitari del negozio di giocattoli Kids ‘R’ Us.

Prima del successo nel piccolo schermo, l’attrice ha debuttato al cinema nel 1996 con il film Harriet la Spia, in cui interpretava la protagonista, ruolo che le ha permesso di vincere l’anno dopo i Young Artist Awards.

La fama sarebbe arrivata grazie alla serie Tv Buffy l’ammazzavampiri, nei panni per quattro anni di Dawn Summers, sorella della protagonista, e in particolare con il ruolo di Georgina Sparks in Gossip Girl.

Sul grande schermo ha interpretato Casey Carlyle, l’eroina del film Disney sul pattinaggio artistico del 2005 Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio ed è ricordata per le commedia per adolescenti del 2004 Eurotrip e 17 Again – Ritorno al liceo, con Zac Efron e Matthew Perry del 2009.